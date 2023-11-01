رحيل مدرب الأهلي السعودي مطلب جماهيري بعد صدمة الكأس

تداولت أنباء صحفية حول عدم استمرار الألماني ماتياس يايسله الميدر الفنى لفريق أهلي جدة السعودي، بعد تراجع سلسلة النتائج المخيبة للآمال خلال الفترة الأخيرة.

وطالبت جماهير الأهلي السعودي إدارة النادي بسرعة البحث عن مديرًا فنيًا جديدًا يتولى المهام الفنية للفريق، قبل الدخول فى النفق المظلم ومن ثم تدهور حال الفريق تحسبًا لهبوطه لدوري يلو مرة أخرى.

ولقى الأهلي السعودي الهزيمة على يد نظيره أبها بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

تبرير الخسارة

وكشف يايسله في تصريحاته أن خسارة أهلي جدة أمام أبها كانت بمثابة الاندهاش بالنسبة له، مشيرا إلى أنه كان يلعب أمام خصم بـ9 لاعبين فقط.

وخسر أهلي جدة على يد الهلال بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف، بديربي دوري روشن السعودي، في اطار منافسات الجولة الحادية عشر من دوري المحترفين.

ويعد أهلي جدة البطل التاريخي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين برصيد 13 لقبا، بفارق 3 ألقاب أمام الهلال أقرب ملاحقيه.

وتأهل أندية الهلال والنصر والاتحاد والشباب والتعاون والفيصلي وأبها والخليج، إلى ربع النهائي في انتظار القرعة المقرر لها يوم الخميس القادم.

ويلتقي الأهلي السعودي فى المواجهة القادمة أمام فريق الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة دوري روشن السعودي، على ملعب ستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

وتقام مباراة الأهلي والرياض، يوم الأحد المقبل، في تمام أي الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية.

جدير بالذكر أن فريق أهلي جدة السعودي يحتل المركز الخامس برصيد 22 نقطة، بينما يأتي فريق الرياض في المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة بجدول ترتيب الدوري السعودي.