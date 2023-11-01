القنوات الناقلة لمباراة الوداد والترجي في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي

تنطلق في الخامسة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ، مواجهة الوداد المغربي ونظيره الترجي الرياضي التونسي على ملعب حماد العقربي بمدينة رادس التونسية ، لحساب إياب الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأفريقي.





ومن المقرر إذاعة المواجهة عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية ، وقناة أون تايم سبورتس 1 .

كان لقاء الذهاب بين الفريقين والذي أقيم بالمغرب قد انتهى لصالح الوداد بهدف من دون رد.



ولحساب المواجهة الأخرى في نصف النهائي ، يستضيف ستاد القاهرة اليوم مواجهة الأهلي وصن داونز إيابًا في الثامنة مساءًا ، بعد أن انتهى لقاء الذهاب بفوز الفريق الجنوب أفريقي بهدف من دون رد.

غيابات الأهلي:

وشهدت قائمة الأهلي لمباراة صن داونز غياب اللاعبين: محمد الضاوي كريستو وكريم فؤاد وعمرو السولية ومحمد زعلوك وكريم نيدفيد، ومحمود متولي وكريم الدبيس.

غيابات صن داونز:

ويغيب موكوينا، بسبب حصوله الأخير على البطاقة الصفراء في مباراة الذهاب وتعرضه للإيقاف لتراكم البطاقات.

ويفتقد صن داونز لخدمات الثلاثي لوكاس ريبيرو وبيتر شالوليلي وثابيلو مورينا، بجانب غياب موثوبي مفالا عن مباراة الذهاب أمام بترو اتليتكو الأنجولي بسبب تلقيه البطاقة الحمراء.

حكم مباراة الأهلي وصن داونز

واسندت المباراة المرتقبة إلى الحكم السنغالي عيسى سي ويعاونه جبريل كامارا ونهى بانجورا والحكم الرابع الحاج علاو محمد من تشاد، فيما يأتي بتقنية الفار الحكم الجزائري لحلو بن إبراهيم ويعاونه دانييل لاريا من غانا.