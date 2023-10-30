حالات صرف تعويضات الحوادث والنكبات من التضامن الاجتماعي

الحالات التي تصرف فيها التضامن الاجتماعي تعويضات الحوادث والنكبات.. تقدم وزارة التضامن الاجتماعي، تعويضات ومساعدات مالية للأسر المتضررة من الكوارث والنكبات الفردية والعامة، والتي تكون خارجة عن الإرادة حال تعرض الأسرة أو أكثر أو أحد أفرادها لحوادث كحالات الفيضانات والسيول والزلازل والانهيارات والغرق والحريق والحوادث والتصادمات وغيرها، وذلك في إطار مد المواطنين بالحماية الاجتماعية.



وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الرسمي، أن تلك المساعدات تصرف في حالات الوفاة أو الإصابة والإعاشة، وخسائر الممتلكات الثابتة أو المنقولة - غير المؤمن عليها، على أن يقوم المتضرر أو الأسرة التي لحق بأحد أفرادها الضرر التقدم بطلب إلى وحدة الشئون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة للإبلاغ عن الحادث خلال 60 يومًا فقط من تاريخ وقوعه في حالة خسائر النفس، أما في حالة خسائر الممتلكات فعليه التقدم بالطلب خلال 3 أيام فقط.

شروط للحصول على مساعدات الكوارث

وحددت وزارة التضامن عدة شروط للحصول على المساعدة تتمثل فيما يلي:

تقديم تقرير طبي من مستشفى حكومي يثبت تاريخ دخول المصابين وتاريخ خروجهم.

تقديم شهادة وفاة للمتوفين بسبب الحادث.

محضر شرطة يوضح تاريخ الحادث ومكانه، أو صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة.

تقرير هندسي في حال الانهيارات المنزلية.

تقرير زراعي حال حدوث خسائر في الأراضي الزراعية.

تقرير بيطري في حال نفوق الماشية.

بطاقات الرقم القومي ومستندات إثبات درجة القرابة وإعلام الوراثة.