هند رشاد: مؤتمر رئيس الوزراء بمعبر رفح رسالة للعالم باستمرار دعم القضية الفلسطينية

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي لرفح وعقد مؤتمر صحفي، حمل رسائل مهمة للعالم أهمها استمرار دعم مصر للقضية الفلسطينية وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في غزة.

وأوضحت رشاد، في تصريحات صحفية لها، أن الدولة المصرية منذ اللحظة الأولى وهي تتحرك على كل المستويات بدءًا من القيادة السياسية وكل أجهزة الدولة تعمل على حل هذه الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها سكان القطاع الأبرياء من حجم دمار وضحايا كثر.

وأكدت أمين سر إعلام النواب، أن مصر بقيادة الرئيس السيسي لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية سواء على حسابها أو الآخرين، علاوة على السعي نحو تحقيق الاستقرار والأمن للشعب الفلسطيني ومنطقة الشرق الأوسط أجمع من خلال تبنى حل عادل وشامل.

وأشارت النائبة هند رشاد، إلى أن زيارة رئيس الوزراء إلى سيناء والكتيبة 101، حملت رسالة طمأنة واضحة للشعب المصري بأن مصر ماضية في مسار التنمية الذي اعتزمته لصالح أرض الفيروز مهما واجهت من تحديات، كما أنها رسالة للخارج ترد فيها بقوة على أي مخطط يهدد المساس بأمن مصر القومي.

وتابعت أمين سر إعلام النواب، أن استهداف إنشاء 4 مناطق لوجستية في شمال سيناء، وتطوير ميناء العريش الهدف منه تحويله لميناء دولي، يخدم خطى تحول مصر لمركز إقليمي للتجارة واللوجيستيات، بما يخدم جميع أهالي شمال سيناء.



يشار إلى أن تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، معبر رفح، وأكد أن مصر ضد أي استهداف للمدنيين من أى جانب، وضد سقوط أي ضحايا من المدنيين الأبرياء.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى من أمام معبر رفح: “مع هذه الأزمة غير المسبوقة في قطاع غزة ندعو العالم أن يدين سقوط الضحايا من كل جانب، فلا يوجد أفضلية أو ميزة لجانب على جانب آخر.. نحن ضد سياسة العقاب الجماعي ضد سكان غزة”.

كما زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مقر الكتيبة 101، يرافقه رئيس اتحاد قبائل سيناء، ووفد من الإعلاميين والسياسيين ورؤساء الأحزاب وأعضاء من مجلس النواب.