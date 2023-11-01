الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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هريدي: الموقف المصري من الأحداث الأخيرة في فلسطين فرض نفسه على الأجندة الدولية

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ الموقف الأمريكي والموقف الأوروبي تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لم يتغير في بعده الاستراتيجي حتى اللحظة، حيث يقوم على مبدأين خاطئين، الأول هو حق الاحتلال في الدفاع عن نفسه، والمبدأ الثاني هو وجوب القضاء على حماس.

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 مصر وأمريكا سيتعاونان في تنفيذ حل الدولتين

وأضاف "هريدي" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأربعاء، أن مصر وأمريكا سيتعاونان في تنفيذ حل الدولتين، مشيرًا إلى أن الموقف المصري من الأحداث الأخيرة في فلسطين فرض نفسه على الأجندة الدولية منذ اليوم الأول.

العدوان الشرس

وتابع الدبلوماسي السابق: "هذا العدوان الشرس يؤدي إلى التمهدي لظهور حركات مقاومة أكثر تطرفا من حماس، وعندما يتحدثون حماس هل يدركون ماهيتها؟! فهناك الذراع العسكري والإدارة الحكومية اليومية في القطاع ثم هناك الخلفية التاريخية لحماس، إذ إن حماس موجودة كفكرة في قطاع غزة مثل عام 1973م".

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