الاتحاد الرياضي للجامعات يناقش خطة الموسم الجديد

أقيم إجتماع اللجنة الفنية للإتحاد الرياضي المصري للجامعات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات مع مديري العموم ومديري الرياضة بالجامعات والمعاهد العليا المصرية من اجل دراسة وتنسيق خطة الموسم الجديد.

إجتماع اللجنة الفنية لإتحاد الجامعات الرياضي

وشهد الاجتماع الذي حضره الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور عرفة سلامة، سكرتير عام الإتحاد، وبهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالإتحاد مناقشة خطة العمل للأنشطة الرياضية للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م وإيجابيات وسلبيات ومقترحات تنفيذ النشاط الرياضي الداخلي والدولي، ومناقشة اللائحة العامة لدورة الجامعات المصرية والمعاهد العليا (دورة الشهيد إبراهيم الرفاعي ٥١)، وتحديد أماكن تنظيم البطولات الفردية ومواعيد بدايتها، كما تم استعراض الجداول المقترحة للألعاب الجماعية.

وحضر الاجتماع ممثلي ٤٠ جامعة مصرية هم جامعات القاهرة وحلوان وعين شمس والإسكندرية والتعليم العالي والأكاديمية العربية والقاهرة الجديدة و٦ أكتوبر وسوهاج وجنوب الوادي ومصر المعلوماتية وبورسعيد والمنصورة والريادة والألمانية الدولية والألمانية والبريطانية والزقازيق والمنوفية ومدينة السادات وطنطا والعلمين ومصر الدولية والمنيا والأوروبية والأمريكية وقناة السويس وأكتوبر للعلوم والنهضة والسلام وبنها وبدر وحورس ودراية وبني سويف والدلتا للعلوم والتكنولوجيا وسفنكس والسويس وأسيوط وأسيوط الأهلية.