مصطفى النقيب: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي‎

قال مصطفى النقيب، الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية، إنه من الصعب الإحاطة بكافة إنجازات الرئيس السيسي طوال السنوات الماضية، موضحا أن الدولة تحركت وبفضل رؤيته وتوجيهاته في مختلف القطاعات والمجالات سواء كانت الزراعة أو الصناعة أو الاستثمار أو البنية التحتية والمدن الجديدة أو الصادرات أو الاسكان والقطاع العقاري وغيرها من مشروعات عملاقة أسست لعملية تنموية شاملة في الوطن.

وأشار "النقيب"، إلى ما شهدته الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية من تطورات جذرية، في شتى القطاعات وجميع المحافظات، وحجم الإنجازات على أرض الواقع، ومنها مشروعات تنمية محافظات الصعيد والعاصمة الإدارية الجديدة والعديد من المدن الجديدة، مثل دمياط الجديدة والعلمين الجديدة وغيرها، وهذا ما يؤكد أن ما تحقق على يد الرئيس السيسي مبهر وملايين المصريين يشعرون به، فضلا عن الإنجازات السياسية والأمنية والقضاء على الإرهاب وإقرار الأمن والاستقرار في الوطن.

ولفت إلى تطوير الدولة قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، واستصلاح الأراضي ومئات الآلاف من الأفدنة، والتسمين الحيواني وتنمية الثروة الحيوانية، وإنشاء الصوبات الزراعية، ومشروع الاستزراع السمكي، وتطوير التعليم وتعميق التصنيع المحلي، فضلا عن اهتمام الدولة بقطاع السياحة، وقطاع البترول والثروة المعدنية؛ حيث تم ضخ استثمارات هائلة بهذا القطاع الحيوى لتنفيذ مشروعات عديدة وغيرها من المجالات.

وأوضح أن كل هذه الإنجازات ساهمت في قوة واستقرار الدولة المصرية، وتأكيد على أنها تسير في الطريق الصحيح، وقادرة على العبور للمستقبل.