الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن إنجازات التعليم العالي في مصر

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا عن إنجازات التعليم العالي في مصر ضمن فعاليات جلسة حكاية وطن بحضور رؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية.

فيما استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي لشرح من رؤساء الجامعات عن الجهود المبذولة لرفع التصنيف في المؤشرات الدولية.

فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر:

كما ناقش الرئيس السيسي جودة التعليم والتنافسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي أثناء اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات.

ووصل الرئيس السيسي إلى جامعة قناة السويس، وذلك ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.