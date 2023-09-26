الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن إنجازات التعليم العالي في مصر

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا عن إنجازات التعليم العالي في مصر ضمن فعاليات جلسة حكاية وطن بحضور رؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية.

 

فيما استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي لشرح من رؤساء الجامعات عن الجهود المبذولة لرفع التصنيف في المؤشرات الدولية.

 

فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر:

كما ناقش الرئيس السيسي جودة التعليم والتنافسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي أثناء اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات.

 

ووصل الرئيس السيسي إلى جامعة قناة السويس، وذلك ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

 

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