انعقاد لجنة لتقييم المرشحين لشغل منصب مدير إدارة صحية بالقليوبية

أجرى الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية؛ اليوم فى حضور عدد من قيادات المديرية، بعض المقابلات الشخصية، وذلك لاختيار مدير لإحدي الإدارات الصحية بالقليوبية، وذلك فى ظل السعي الدائم لاختيار الكوادر الإدارية المؤهلة المناسبة، للقيام بالمهام الإدارية والإشرافية، ممن لديهم السمات القيادية، وممن يتمتعوا بالمهارات والخبرات والابتكار، والعمل على تطوير المنظومة الصحية، وتقديم الحلول الغير تقليدية لكل المعوقات، والتي ستساعد فيما بعد على تحسين ورفع مستوى الأداء بالمنظومة الصحية بالقليوبية.

واستعرضت اللجنة مؤهلات وخبرات المتقدمين وأجرت نقاشًا موسعًا معهم ، حول مقترحاتهم لتطوير العمل داخل الإدارة الصحية، ومدى قدرتهم على تقديم الأفضل لخدمة العمل، ولتحسين المنظومة الصحية بوجه عام، فضلاً عن قياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية لديهم، وقياس مدى قدرتهم على حل المشكلات والمعوقات، وكيفية إدارة الأزمات، وسرعة اتخاذ القرارات.

على أن تنتهى اللجنة من عملها، ويتم بعدها دراسة الملفات المتعلقة بالمتقدمين تمهيدًا لاختيار من يؤهل لشغل المنصب ..

وقد شارك في أعمال اللجنة كل من :

▪︎ مدير عام الطب العلاجي

▪︎ مدير عام الطب الوقائي

▪︎ مدير عام الشئون المالية والإدارية

▪︎ مدير إدارة الرعاية الأساسية

▪︎ مدير إدارة المواد البشرية بالمديرية

▪︎ قائم بأعمال مدير إدارة الشئون القانونية بالمديرية