محافظ الشرقية يُصدر قراراً بإعادة تشكيل المجلس الإقتصادي الإجتماعي

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 9334 لسنة 2023 بإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الإجتماعي برئاسته وعضوية كلاً من: الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندس لبني عبد العزيز نائبي محافظ الشرقية – والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام – والمهندس سامي معجل، السكرتير العام المساعد – واللواء السعيد عبد المعطي، السكرتير العام والخبير الوطني بمحافظة الشرقية سابقا – والدكتورة ناهد مصطفي، الأستاذ المتفرغ بقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بجامعة قناة السويس – ومحمد محمد مصطفي ، أمين عام جامعة قناة السويس سابقاً، ورؤساء المراكز والمدن بالمحافظة خلال فترة الإنعقاد ويتم تغييرهم بأخرين كل دورة إنعقاد، رئيس مركز ومدينة الزقازيق - رئيس مركز ومدينة منيا القمح - رئيس حي ثان الزقازيق.

وممثلين عن رجال الأعمال بالمحافظة وهم:

المهندس حمدي سليمان، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة بيراميدز للتجميل – سهي مصطفي لطفي، وكيل مجلس إدارة شركة هيلثي للصناعات الغذائية – المهندس أحمد لكوظ، رئيس مجلس إدارة شركتي الشرقية للإستثمار العقاري، ونكست فارما للأدوية – وكريم غبور، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة صناعة وسائل النقل MCV - وعادل غزاوي صاحب شركة إستيراد وتصدير وتوكيلات تجارية.

وممثلين عن جمعية المستثمرين وهم:

الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان – والمهندس هشام عبد الحكيم، رئيس جمعية مستثمري الصالحية الجديدة – ومختار عبد الله، رئيس جمعية المستثمرين بمنطقة بساتين الإسماعيلية الصناعية.

وممثلين عن التكتلات الإقتصادية وهم:

الدكتور محمد حلمي، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب شركة مصر الحجاز – والدكتور أشرف سعد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة نكست فارما إيجيبت – والسيد بسيوني، مدير مجموعة شركات آرما للصناعات الغذائية – والمهندس محمد الزاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية – والدكتور وديع أنطوان، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب بالإتحاد العام للغرف التجارية.

و ممثلين عن القيادات المجتمعية والشخصيات العامة بالمحافظة وهم:

الدكتور إيهاب وهبه، أستاذ بجامعة الزقازيق – والدكتورة عايدة عطية، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية – وياسمين خميس، رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون.

وممثلين عن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وهم:

الدكتور أحمد إبراهيم عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بالبسايسة – والدكتورة حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية – وإسماعيل إبراهيم، رئيس مجلس إدارة جمعية العلا للتنمية، ورئيس الإتحاد الإقليمي للجمعيات بالشرقية.

وممثلين عن الجامعة الإقليمية:

الدكتور محمود عبد السميع، أستاذ إقتصاد بجامعة الزقازيق – والدكتور أحمد عبد الرحمن، أستاذ إقتصاد بجامعة الزقازيق.

أوضح محافظ الشرقية أن إختصاصات المجلس الإقتصادي الإجتماعي هي:

المشاركة في وضع الرؤية التنموية والخطة الإستراتيجية للمحافظة.

دعم المحافظة في وضع إستراتيجية التنمية الإقتصادية المحلية والتي تعتمد على دراسة وتحليل القطاعات الإقتصادية ذات الميزة التنافسية بالمحافظة.

·دعم المحافظة في وضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة

· مساندة المحافظة في جذب الإستثمارات المحلية والقومية والدولية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الإستثمارية.

· دعم المحافظة في مراجعة أولويات ومبادرات تنمية التكتلات الإقتصادية ذات الميزة التنافسية وتقديم الدعم في تنفيذ خطط وتداخلات تنمية التكتلات.

· دعم وضع خطة إستراتيجية وتسويقية للمناطق الصناعية ومراجعة خطط ترفيق وتحديث إدارة المناطق الصناعية والمشاركة في ترويج الفرص الإستثمارية الصناعية بالمحافظة.

· دعم المحافظة في مراجعة الخطة الإستثمارية السنوية ومتوسطة الأجل من منظور إقتصادي إجتماعي.

· مناقشة التحديات والعقبات التي تواجة المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة وتقديم المشورة حول وضع آليات وبدائل حلول التعامل مع هذه التحديات.

· دعم المحافظة في تبني سياسات وإجراءات لتعزيز إشراك المواطنين والمجتمع المدني في مراحل تخطيط وتصميم ومتابعة وتقييم المشروعات.

كما قرر المحافظ تشكيل أمانة فنية للمجلس برئاسة اسماعيل محمد القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ ،وعضوية كلاً من المهندسة نهى العزازي مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بالمحافظة – هاني السيد مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة – رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق – الدكتورة شيماء أحمد مكتب السيد المحافظ – هبة عبد التواب رئيس وحدة الثروة السمكية والإنتاج الحيواني والداجني بالمحافظة – حسيني محمد الحسيني مدير إدارة متابعة الخطة بالمحافظة – سعيد أحمد عفيفي مدير إدارة المتابعة الإدارية بالمحافظة (أمانة السر).

أضاف محافظ الشرقية أن الأمانة الفنية للمجلس تتولي:

·الإعداد لإجتماعات المجلس وتنظيمه ووضع آلية عمل فاعلة في تنظيم محاضر الجلسات وتوثيقها.

مراجعة كافة الموضوعات وإستيفائها من كافة الجوانب لعرضها علي المجلس

وضع المقترحات والتوصيات التي تصدر من المجلس موضوع التنفيذ

إعداد تقارير دورية بما تم إنجازه من أعمال ، على أن تعقد جلسات المجلس بصفة دورية علي الاقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة لذلك .