خبيرة بيئة تعلق على "كلايماثون": توصلوا لاستخراج الهيدروجين الأخضر من الطحالب البحرية

علقت الدكتورة سوسن العوضي، خبيرة البيئة والمناخ، على مسابقة "كلايماثون"، مشددة على أن المسابقة انطلقت في محافظات الصعيد للمرة الأولى وتضمنت المنافسة بين 20 مشروعا شبابيا من أجل البيئة، مؤكدة أن المشروعات المقدمة للمسابقة ركزت على حل المشكلات المحلية في كل محافظة.

انطلاق فعاليات مسابقة “كلايماثون”

وأوضحت أن هذه المسابقة تأتي بالتعاون مع وزارة البيئة ومحافظة قنا والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتنمية مؤسسة تأثير للعمل البيئي وجامعات الصعيد، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "دي أم سي".

وأشارت إلى أن المشروعات المقدمة تضمنت إدارة المخلفات وإعادة تدوير المخلفات الزراعية وطرح حلول لمشكلات ورد النيل، والطاقة المتجددة، منوهة بأن هناك طالبتين في جامعة جنوب الوادي توصلتا إلى استخراج الهيدروجين الأخضر من الطحالب البحرية، موضحة أن برنامج المسابقة تضمن تدريبات وورش عمل متعددة للطلاب المشاركين على يد نخبة من الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات، وطرح الطلاب أفكارا إبداعية ومبتكرة خاصة في قطاع إدارة المخلفات من خلال تطبيقات ذكية واستخدام تكنولوجيا التحول الرقمي.

انطلقت فعاليات مسابقة “كلايماثون” الأشهر عالميا في صعيد مصر وتحديدا محافظتي قنا وأسيوط؛ لمناقشة أفكار ومشروعات شبابية تسهم في خفض الانبعاثات والحد من الآثار السلبية لتغير المناخ، ومن المقرر أن تستمر على مدار 3 أيام، وتتضمن الفعاليات محاضرات وورش عمل حول مختلف الموضوعات البيئية وزيارة لمعبد دندرة الأثري.

فعاليات مسابقة “كلايماثون”

وتهدف المسابقة بشكل أساسي إلى دعم وتطوير المشروعات والأفكار الشبابية التي تسهم في خفض الانبعاثات حول العالم، وتتضمن محاور الإدارة المتكاملة للمخلفات المراعية من أجل التغير المناخي، الاقتصاد الدوار، تكنولوجيا التحول الرقمي، ويتم اختيار الفرق متميزة كفائزين وتقديم التدريب والتأهيل اللازم لهم للبدء في تنفيذ مشروعاتهم على أرض الواقع.