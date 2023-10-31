5 خطوات لتقليل بصمتك الكربونية والحفاظ على البيئة

بسبب تفاقم ظاهرة التغير المناخي ومع ارتفاع درجة حرارة الأرض بمعدلات قياسية، ومع نشوء من ظواهر مناخية خطيرة، دعا البعض إلى تغيير نمط الحياة العامة والأفراد مثل ترشيد استهلاك الطاقة ، وتزايدت هذه الدعوات على مدار العقد الماضي في محاولة لتخفيض البصمة الكربونية للأفراد للمساهمه في الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري.

وبمرور الأيام يشتد تأثير أزمة تغير المناخ على حياتنا اليومية، وبينما تتزايد المطالبات بالتوقف التدريجي عن استخدام الوقود الأحفوري ، وبتحمل الدول الصناعية الكبرى لمسؤوليتها عن إنتاج أغلب الانبعاثات الكربونية المسببة للأزمة، فإنه لا يمكن بالتوازي إغفال دور الأفراد في تقليل بصمتهم الكربونية في حياتهم اليومية.

ما هى "البصمة الكربونية" ؟

البصمة الكربونية هي مجموع جميع الغازات الدفيئة (ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز وغيرها) والتي يتم إطلاقها في الغلاف الجوي الصادرة عن الفرد أو المؤسسة، وتوصي الأمم المتحدة بعدّة إجراءات يمكن للفرد من خلالها تقليل بصمته الكربونية.

ووفقاُ للأمم المتحدة، يتم قياس الانبعاثات بمكافئات ثاني أكسيد الكربون CO2e، والتي لا تتضمن ثاني أكسيد الكربون فقط، بل تتضمن غازات الدفيئة الأخرى مثل الميثان وأكسيد النيتروز.

ويمكن للفرد تخفيض بصمته من خلال:

أولا الطاقة:

الطاقة هي أكبر مصدر للانبعاثات، لأن الكهرباء التي نستخدمها غالبا ما يتم توليدها من الفحم والنفط والغاز، أي من الوقود الأحفوري المسبب الرئيسي لتغير المناخ، وبالتالي يجب أن يحاول الأفراد توفير الطاقة وتقليل استخدام الكهرباء، مع استعمال المصابيح الموفرة، ومصادر الطاقة المتجددة

ووفقا للأمم المتحدة، فإن الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو الطاقة الكهرومائية، سيؤدي إلى توفير حوالي 80% من الطاقة العالمية و 66% من توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري.

إضافة غلى ذلك، يمكن أن يؤدي تحسين كفاءة الطاقة في المنزل إلى تقليل انبعاثات الكربون بما يصل إلى 900 كيلوغرام من مكافئ الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

ثانياً النقل :

يعتمد قطاع النقل بشكل شبه كامل على الوقود الأحفوري، ويتسبب في حوالي ربع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة، ووفقاً للأمم المتحدة، فقد زادت انبعاثات النقل لأكثر من الضعف منذ عام 1970 ، وهذا يثير القلق خاصة أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد السيارات عالميا بمقدار ثلاثة مرات بحلول عام 2050، مما يعني زيادة انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن النقل بشكل كبير.

لذا يمكنك كفرد استخدم المشي قدر الإمكان، أو الدراجات أو وسائل النقل العامة و السيارات الكهربائية التي ستساهم في تحسين جودة الهواء ..

ثالثا المياه:

تبلغ نسبة المياه العذبة الصالحة للشرب في العالم، أقل من 3% من حجم المياه الموجودة على الأرض فقط، وبالتالي فإن استهلاكها بشكل غير مسؤول أو تلويثها سيعرض البشرية لآثار سيئة للغاية، لذا يمكنك كفرد ترشيد استخدامك للمياه بقدر الإمكان، فحوالي 10 دقائق من الاستحمام يومياً يساوي 100 ألف كوب كل سنة، وتذكّر أن حوالي 4 مليارات شخص، أي تقريبا ثلثي سكان العالم، يعانون لمدة شهر واحد على الأقل في كل عام من ندرة المياه الشديدة.

رابعاً الغذاء:

العالم يهدر ثلث كمية الطعام التي سننتجها، اشتر الطعام المحلي لتقليل الشحن واستخدام الطاقة، وحاول الاعتماد في نظامك الغذائي على نسبة أعلى من الأطعمة النباتية، مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور.

خامساً النفايات

وفقاً للأمم المتحدة، يتم جمع نحو 11.2 مليار طن من النفايات الصلبة في جميع أنحاء العالم سنويا، ويؤدي تحللها إلى حوالي 5٪ من انبعاثات غازات الدفيئة على الصعيد العالمي.

لذا يمكنك كفرد أن تصنع فارق من خلال إعادة التدوير، والابتعاد عن البلاستيك أحادي الاستخدام، وشراء الملابس المستعملة أو المستدامة.