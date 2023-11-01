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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بعد تغلبه علي المصنف ١٧ عالميًا

وزير الشباب والرياضة يدعم ويؤازر لاعب منتخبنا الوطني لتنس الطاولة عمر عصر

بوابة الوفد الإلكترونية

أجرى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اتصالاً هاتفياً،  باللاعب المصري عمر عصر  لاعب منتخبنا الوطني لتنس الطاولة، بعد تحقيقه مفاجأة من العيار الثقيل وتغلبه على السويدي أنطون كالبيرج في مباراة ثمن النهائي ببطولة فرانكفورت الدولية لتنس الطاولة.


وأطاح عمر عصر بكالبيرج المصنف رقم 17 عالمياً بعد باراة مرااثونية أنهاها البطل المصري بنتيجة 3-1 في مجموع الأشواط.


وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته بالتوفيق للاعب منتخبنا، في مباراته القادمة مع الصيني مالونج المصنف الثالث على مستوى العالم.


من جانبه، توجه عمر عصر بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة علي اتصاله الهاتفي فور إنتهاء المباراة وتقديم الدعم والمساندة له.


 

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