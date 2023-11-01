سعر السكر اليوم الأربعاء بالأسواق المصرية

شهدت أسعار السكر خلال مستهل التعاملات الصباحية في أسواق الجملة المصرية، تباينا، إذ تراجع طن السكر المكرر خلال التعاملات، وسجل السكر الأبيض 1 كيلو سعر المستهلك بعد التخفيض نحو 27 جنيها مقابل سعر تراوح مابين 35 إلى 40 جنيهًا قبل التخفيض، بينما استقر لدى المستهلك، وثبت طن السكر المكرر "بورصة السلع".

وخيم الهدوء والاستقرار على أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي، خلال تعاملات اليوم.

ويقترب موسم حصاد القصب، أي خلال 3 أشهر، مما قد يزيد الإنتاج، وينعش الأسواق ليسهم في تراجع الأسعار بدعم زيادة المعروض.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار السكر خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وجاءت أسعاره على النحو الآتي:

أسعار السكر اليوم الأربعاء في سوق الجملة

السكر

السكر الأبيض

سجل سعر طن السكر المكرر الأبيض، انخفاضًا بنحو 500 جنيه، ليسجل سعر الطن عند 32,500 جنيه، بدلًا من 33,000 جنيه.

السكر المكرر "بورصة السلع"

فيما ثبت سعر طن السكر المكرر الأبيض، ليسجل سعر الطن عند 24,500 جنيه.

الجلوكوز

ولم يتغير سعر الجلوكوز، ليبلغ نحو 21,000 جنيه للطن، عقب التراجع الهائل، بنحو 3000 جنيه، خلال تعاملات أمس.

النشا الغذائي

وثبت سعر النشا الغذائي، ليصل إلى 23,500 جنيه للطن.

سعر السكر للمستهلك

وبلغ سعر كيلو السكر للمستهلك، 27 جنيهًا، اليوم الأربعاء، وذلك عقب تخفيض بنحو 13 جنيها، الأسبوع الماضي، بسبب تنفيذ مبادرة خفض السلع.

أسعار السكر الخام في بورصة نيويورك

صعدت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك خلال تداولات اليوم الأربعاء، حيث سجل عقد مارس 2024، نحو 27.19 سنت للرطل، بمقدار زيادة 0.10 سنت، وقت كتابة هذا الخبر.

وارتفع عقد مايو 2024 بنسبة 0.31%، ليسجل 25.80 سنت للرطل؛ أي بمقدار صعود 0.08 سنت.

أسعار السكر الأبيض في بورصة لندن

انتعشت العقود الآجلة للسكر الأبيض في مستهل جلسة اليوم، في بورصة لندن للسلع، إذ زاد عقد تداول شهر ديسمبر 2023، لتصل إلى 734.60 دولار للطن، بمقدار ارتفاع 1.60 دولار، أي بنسبة 0.22%.

وصعد عقد تداول مارس 2024، بمقدار 1.30 دولار، ليسجل 729.40 دولار للطن.