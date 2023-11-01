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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

خروج مستشفى الصداقة التركي في غزة عن الخدمة لنفاد الوقود وانقطاع الكهرباء

الصحة الفلسطينية
الصحة الفلسطينية

أكدت الصحة الفلسطينية خروج مستشفى الصداقة التركي في غزة عن الخدمة، بسبب نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء والمياه، وفقا للقاهرة الإخبارية.

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الصحة الفلسطينية: المستشفيات خاوية من الأدوية والاحتلال يستهدف الأطباء وسيارات الإسعاف (فيديو)

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وزيرة الصحة الفلسطينية: وضع مستشفى القدس ومحيطها مقلق ونحتاج تحرك عربي دولي

وأضافت الصحة الفلسطينية أن المستشفى التركي يعالج نحو 10 آلاف من مرضى السرطان بغزة.

أقلعت صباح اليوم الأربعاء الطائرة العاشرة التابعة للقوة الجوية ضمن الجسر الجوي الإغاثي الكويتي متجهة إلى مدينة العريش تمهيدا لإيصالها إلى الأشقاء في قطاع غزة وعلى متنها 40 طنا من المساعدات الإنسانية والمعدات الطبية وأربع سيارات إسعاف.

تأتي هذه المبادرة من الجمعية الكويتية للإغاثة بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية انطلاقا من موقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة بأوامر من القيادة السياسية.

يذكر أن الجسر الجوي يتم تنفيذه بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والشؤون والقوة الجوية في الجيش الكويتي وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة.

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