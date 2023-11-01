عاجل
منتخب مصر خارج قائمة المرشحين للأفضل في أفريقيا
الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار الخضروات صباح اليوم الأربعاء في سوق العبور

الخضار
الخضار

سعر الخضروات.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعرا لاخضروات خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في الاسواق المصرية وسوق العبور للجملة، وسجل سعر البطاطس ما بين 9.5 إلى 12.5 جنيه، ويزيد على السعر المعلن من 5 إلى 7 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة.

 

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضروات خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس في الاسواق المصرية، وتواصل بوابة الوفد نشرها لجميع أسعار السلع لاسيما الخضروات وهذا بصورة لحظية ويومية للوقوف على أخر المستجدات التي تطراَ على الأسعار، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

 

أسعار الخضروات صباح اليوم الأربعاء في سوق العبور للجملة 

الخضروات

حيث سجل سعر الطماطم ما بين 5 إلى 10 جنيهات للكيلو.

 

- البطاطس ما بين 9.5 إلى 12.5 جنيه.

 

-البصل ما بين 15 إلى 19 جنيها.

 

- الكوسة ما بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

 

-تراوح سعر الجزر ما بين 8 إلى 12 جنيها للكيلو .

 

-الفاصوليا ما بين 6.5 إلى 8.5 جنيه.

 

-الباذنجان البلدي ما بين 2 إلى 3.5 جنيه.

 

-الفلفل الحامي البلدي ما بين 6.5 إلى 8.5 جنيه.

 

-الملوخية ما بين 3 إلى 5 جنيهات.

 

-الخيار البلدي ما بين 3 إلى 4 جنيهات.

 

-الليمون البلدي ما بين 7 إلى 10 جنيهات.

 

-قلقاس ما بين 8 إلى 10 جنيهات للكيلو.

 

- بامية ما بين 30 إلى 35 جنيها.

 

-الثوم ما بين 15 إلى 25 جنيها.

 

السبانخ مابين 8 الى 12 جنيها للكيلو.

مواد متعلقة

وزارة العمل: توعية طلاب وعاملين بمدارس الوادي الجديد بثقافة السلامة والصحة المهنية

إحالة مسؤولين بزراعة المنيا للتحقيق للتقصير في أداء الواجب الوظيفي

الهلال الأحمر الفلسطيني: انقطاع الاتصال عن طواقمنا في غزة بشكل كامل

انخفاض طفيف في أسعار الدواجن واللحوم اليوم الأربعاء بالفيوم

الجريدة الورقية