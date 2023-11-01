سعر الخضروات.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعرا لاخضروات خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في الاسواق المصرية وسوق العبور للجملة، وسجل سعر البطاطس ما بين 9.5 إلى 12.5 جنيه، ويزيد على السعر المعلن من 5 إلى 7 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة.

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضروات خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس في الاسواق المصرية، وتواصل بوابة الوفد نشرها لجميع أسعار السلع لاسيما الخضروات وهذا بصورة لحظية ويومية للوقوف على أخر المستجدات التي تطراَ على الأسعار، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الخضروات صباح اليوم الأربعاء في سوق العبور للجملة

الخضروات

حيث سجل سعر الطماطم ما بين 5 إلى 10 جنيهات للكيلو.

- البطاطس ما بين 9.5 إلى 12.5 جنيه.

-البصل ما بين 15 إلى 19 جنيها.

- الكوسة ما بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

-تراوح سعر الجزر ما بين 8 إلى 12 جنيها للكيلو .

-الفاصوليا ما بين 6.5 إلى 8.5 جنيه.

-الباذنجان البلدي ما بين 2 إلى 3.5 جنيه.

-الفلفل الحامي البلدي ما بين 6.5 إلى 8.5 جنيه.

-الملوخية ما بين 3 إلى 5 جنيهات.

-الخيار البلدي ما بين 3 إلى 4 جنيهات.

-الليمون البلدي ما بين 7 إلى 10 جنيهات.

-قلقاس ما بين 8 إلى 10 جنيهات للكيلو.

- بامية ما بين 30 إلى 35 جنيها.

-الثوم ما بين 15 إلى 25 جنيها.

السبانخ مابين 8 الى 12 جنيها للكيلو.