البابا تواضروس يترأس صلاة تجنيز الأنبا اثناسيوس في البطرسية

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلاة تجنيز مثلث الرحمات الأنبا اثناسيوس مطران مرسيليا وطولون بجنوبي فرنسا، ذلك بمقر الكنيسة البطرسية بدءًا من الساعة الحادية عشر صباحاً.

يستهل اللقاء بحضور خورس الشمامسة ولفيف من أحبار الكنيسة ابناء الكنيسة، ويتخلل إقامة الطقوس الأرثوذكسية الخاصة بصلوات التجنيز الآباء الأساقفة والتي يتوسطها جثمان مطران مرسيليا وطولون بعدما وصل جثمانة من فرنسا.

رحل الاب المطران الاسبوع الماضي بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ٩٠ عاماً قضى أكثر من نصفها في خدمة الكنيسة.



شهدت الفترة الماضية نشاط رعوي مكثف لقداسة البابا وذلك بعد عودته من جولته الرعوية بميلانو وفينيسيا بإيطاليا، وتضمنت تدشين عدة كنائس قبطية في الإيبارشيات هنا، كما عاد إلى أرض الوطن وترأس الإجتماع الرعوي الأربعاء الماضي، بيعد أيام من احتفال الأقباط في ربوع الأرض بعيد الصليب المجيد والذي تحرص الكنيسة على إقامته لمدة 3 أيام في أوقات متفرقة بالعام الواحد