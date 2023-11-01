"العمل": تفتيش على منشآت ذات كثافة عمالية للتأكد من تنفيذ القانون

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، زيارة ميدانية للتفتيش على شركة "بنتا فارما" للأدوية ، وذلك للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، فيما يخص تشغيل ذوى الهمم ، وتطبيق الحد الأدنى للأجور ، والمساواة بين الجنسين، واشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور المديريات وأجهزتها في جميع ملفات عملها والتواجد المستمر بين كافة العاملين في مختلف المنشآت لتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الاعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن.

واوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية بأنه استقبله خلال زيارته سامى الصيرفي مدير قسم الهندسية ، وابراهيم شاهين مدير الانتاج ،و محمد عبد العظيم رئيس قسم الانتاج ، و داليا فاروق مسؤول شؤون العاملين ، كما رافقه خلالها من المديرية انتصار لوقا مدير مكتب عمل فايد و سامح عهدى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، ابراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة ، و محمد سعيد مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بفايد ، ومنى مصطفى مفتش تفتيش عمل ، وعبير محمد مفتش تشغيل بمكتب عمل فايد ، كما جرى خلال الزيارة الاطمئنان على استيفاء الشركة لتعيين ذوى الهمم بإجمالى 5 % من إجمالى عمالها ، والتزام المصنع بتطبيق الحد الأدنى للأجور ، وإجراءات السلامة والصحة المهنية ، ومؤكداً على أن تلك الزيارة تأتى ضمن سلسلة زيارات بدأتها المديرية للتواجد بين العاملين في مختلف المنشآت الصناعية على أرض المحافظة ، من أجل توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم ، التي كفلها القانون لهم ، وكذلك لتعريف أصحاب الاعمال بأهمية الالتزام باحكام القانون بما يخص التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية ، وأهمية ذلك في زيادة الإنتاجية وتوفير بيئة عمل آمنة