سعر القمح صباح اليوم الأربعاء في الأسوق ولدى التاجر

سعر القمح.. حالة من الثبات والاستقرار السعري تشهدها أسعار الأعلاف خلال مستهل التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء لدى تجار الجملة، عقب الزيادة خلال تعاملات الجمعة الماضية، بمقدار مابين 200 إلى 500 جنيه للطن، كما استقر تداول سعر الكيلو للبيع للمستهلك خلال التعاملات اليومية.

وقفزت واردات مصر من القمح بنحو 30% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، إلى 8.34 ملايين طن، مقابل 6.43 ملايين طن في الفترة ذاتها من 2022.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأعلاف خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر طن القمح اليوم الأربعاء في الأسواق ولدى التاجر

القمح

قمح روسي بروتين 12.5%

استقرت أسعار القمح «بروتين 12.5%»، عند 13,000 جنيه للطن.

قمح روسي بروتين 11.5%

وثبت سعر القمح «بروتين 11.5%»، عند 12,700 جنيه للطن، دون تغيير.

قمح روسي 12.5% بورصة السلع

وظل سعر طن القمح الروسي في بورصة السلع، عند 11,000 جنيه.

قمح أوكراني بروتين 11.5%

وسجل سعر القمح «بروتين 11.5%» ، عند 12,500 جنيه للطن.

سعر القمح للمستهلك

وسجل سعر كيلو القمح اليوم، 22 جنيهًا للمستهلك.

أسعار القمح عالميًا

انكمشت أسعار العقود الآجلة للقمح ببداية تداولات اليوم، في بورصة شيكاغو التجارية؛ إذ نزل عقد ديسمبر، لتداول القمح بمقدار 0.75 سنت، ليسجل 555.5 سنت للبوشل.

وتراجع عقد مارس 2024؛ ليصل العقد الآجل إلى 584 سنتًا للبوشل بتعاملات اليوم، وقت كتابة الخبر.