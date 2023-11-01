حنان أبوالضياء تكتب: السينما الإسرائيلية الآلة الإعلامية الأكثر كذباً وفتكاً (3)

العروض الدولية الساخنة للسينما الصهيونية

قلادة نجمة داود تتلألأ على صدر بول نيومان

تايلور وريتشارد بيرتون جمعا مليون دولار بعد حرب ال أيام الستة «فى عشاء النجوم فى مقهى رويال بلندن»

السينما الصهيونية تحاول إظهار الإسرائيلى فى صورة إنسانية رائعة، إلى جانب قدرتهم المبهرة لاستخدام النجوم لتمرير كل ما يريدون قوله، بل إنهم أيضاً يهتمون بإلباس قبحهم صورة الجمال والإغراء مثل استخدام جال جادوت الممثلة وعارضة الأزياء اليهودية الصهيونية، التى ولدت فى يوم 30 أبريل 1985 فى بلدة روش هاعين الإسرائيلية، وخدمت فى الجيش الإسرائيلى لمدة سنتين، وملكة جمال إسرائيل لسنة 2004 ومثلت إسرائيل فى مسابقة ملكة جمال الكون فى 2004. أصبحت عارضة أزياء فى شركة كاسترو.

متابعو السينما العالمية يذكرون صورة الممثل الجميل ذى العينين الزرقاوين بول نيومان وهو يخرج عارى الصدر من البحر فى فيلم مقتبس من الخروج Exodus فى الستينيات، «قلادة نجمة داود تتلألأ على صدره»، باعتبارها لحظة أساسية فى أيقونية الحياة اليهودية فى فترة ما بعد الحرب. والأكثر من ذلك، كان المقصود من شخصية نيومان الصهيونية المثالية أن تمثل نموذجًا مثاليًا للشمولية المتعددة الأعراق التى بلغت ذروتها فى عصر ما قبل حرب الأيام الستة. تقترح هوليوود وإسرائيل أنه «بدلًا من اختيار طريق المنفى المتعب، يتوسل بن كنعان إلى العرب أن يبقوا فى بيوتهم وأن يصبحوا جزءًا متساويًا من الدولة اليهودية». أرادت إسرائيل أن يتم تصويرها من خلال سحر الأفلام السينمائية على أنها أرض المحاربين الأقوياء، المشمسين، الطيبين، وكان فيلم «الخروج»، الذى أخرجه اليهودى النمساوى أوتو بريمينجر، بمثابة نقطة فارقة لإسرائيل فى المخيلة الأمريكية.

حرب الأيام الستة، بمخاوفها المروعة التى أدت إلى انتصار مبهج للصهاينة، كانت بمثابة إيذان ببلوغ نقطة عالية من الفخر الصهيونى فى هوليوود. ظهر الممثل الكوميدى ميلتون بيرل فى «التجمع من أجل بقاء إسرائيل» فى يونيو 1967، مطالبًا بإسرائيل باعتبارها الخليفة الوطنى للولايات المتحدة: «إن إسرائيل فى نفس الموقف الذى كانت عليه الولايات المتحدة فى حرب عام 1812... وهى تناضل من أجل الديمقراطية وحقوقها». قال: «إذا نظرنا إلى الماضى، سنجد أن العقد ونصف العقد بين حرب عام 1967 واتفاقية السلام التاريخية بين إسرائيل ومصر والتى دخلت حيز التنفيذ فى أوائل الثمانينيات تمثل عصرًا ذهبيًا فى التعاطف الأمريكى، وخاصة اليهودى الأمريكى، مع إسرائيل».

أقام نيومان صداقة مع الرئيس الإسرائيلى المستقبلى عازر وايزمان أثناء تصوير فيلم Exodus. جمعت تايلور والممثل ريتشارد بيرتون ما يقرب من مليون دولار بعد حرب الأيام الستة «فى عشاء النجوم فى مقهى رويال بلندن». بعد غارة عنتيبى عام 1976، أرسل مدير الاستوديو لو واسرمان برقية مباشرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلى آنذاك إسحاق رابين للتفاوض على حقوق الفيلم الحصرية للقصة. وافترضت شركة إنتاج أخرى، وهى شركة Merv Griffin Enterprises، أن لديها المسار الداخلى فى السباق على عنتيبى لأن رئيسها، موراى شوارتز، كان بالفعل من بين الرهائن.

فى عام 1978، خصصت الجامعة العبرية فى القدس مركز فرانك سيناترا للطلاب الدوليين، الذى دفع تكاليفه المغنى الأسطورى والنجم الحائز على جائزة الأوسكار فى فيلم «من هنا إلى الأبد».

إن العمى الأخلاقى الذى سمح بتصوير الأفلام ذات الميزانيات الضخمة على أنقاض القرى العربية بدأ يتلاشى مع حرب لبنان عام 1982 ومذبحة صبرا وشاتيلا. ساعدت المذبحة فى إلهام الفيلم المقتبس عن رواية المؤلف جون لو كاريه «فتاة الطبال الصغيرة»، حيث قال لو كاريه عن غزو لبنان «إنها المفارقة الأكثر وحشية التى لا يستطيع رئيس الوزراء الإسرائيلى مناحيم بيجن وجنرالاته أن يروا كيف يمكن أن يروها». لقد اقتربوا من أن يفرضوا على شعب آخر المعايير المشينة التى فرضوها على أنفسهم ذات يوم.

من الناحية السينمائية، أفسح عصر الإنتاج الأمريكى فى إسرائيل المجال أمام عصر قطب الأعمال الإسرائيلى فى لوس أنجلوس، مثل صانع الأسلحة الذى تحول إلى منتج ميلشان وصانع التحف مناحيم جولان، الذى أفسح المجال أمام عصر التليفزيون الإسرائيلى المعاصر كفريق، لإعادة إنتاج التلفزيون الأمريكى، مثل Homeland وIn Treatment بالإضافة إلى المسلسلات الإسرائيلية ذات الشعبية الكبيرة مثل Fauda وShtisel.

وكما تثبت هوليوود وإسرائيل بشكل قاطع، فإن القصص الإسرائيلية قد تصنع عروضًا دولية ساخنة، حول «المساواة الاجتماعية والسياسية الكاملة لجميع مواطنيها» دون أن يشعر غريزيًا بزيف تلك الادعاءات عندما يفتقر ملايين الفلسطينيين إلى أى شيء يقترب ولو من بعيد من المساواة فى الحقوق.

إن الديمقراطية فى إسرائيل، مثلها فى ذلك كمثل الديمقراطية فى الولايات المتحدة، تعانى من عيوب عميقة، وتهددها قوى داخلية عاتية فقدت الثقة فى الحكم الديمقراطى. لكن الطرق التى تقصر بها إسرائيل – معاملتها الوحشية للأقلية الفلسطينية؛ ارتياحها لمنح المواطنة الكاملة للبعض، ولكن ليس كلهم، من سكانها –هى إخفاقات لا يمكن لأى فيلم مثل فيلم «ميونيخ» للمخرج ستيفن سبيلبرج (الذى يسعى إلى التعامل مع تعقيدات المعضلة الأمنية الإسرائيلية) أن يحلها أو يحلها.

إن المدافعين عن المثالية الصهيونية التى أنقذت ذات يوم ملايين اليهود وحمايتهم من الإرهاب والموت، سيجدون صعوبة فى القول إن إسرائيل هى ديمقراطية مزدهرة، ولن يكون ظهور جال جادوت كافيًا للتغلب على مكانتها المتضائلة بعد عقد من حكمها، أمثال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.

رسمت أفلام، مثل The Gatekeepers وBroken Cameras وOmar، صورة مختلفة بشكل ملحوظ لإسرائيل عما رسمه فيلم Exodus فى السابق، وبينما تظل هوليوود مؤيدة لإسرائيل، فإن طبيعة هذه المودة قد تغيرت.

من الكتب السينمائية المهمة فى هذا المنحنى كتاب شعب هوليوود المختار: التجربة اليهودية فى السينما الأمريكية (Hollywood's chosen people the Jewish experience in American cinema ) من تأليف دانييل برناردى، موراى بوميرانس، وهافا تيروش سامويلسون.

شارك اليهود بشكل كبير فى تاريخ السينما وشاركوا بشكل حيوى فى جميع جوانب إنتاج الأفلام، بصفتهم رؤساء استوديوهات ومخرجين وممثلين. ومع ذلك، تم تمثيل الشخصيات اليهودية على الشاشة بطرق نمطية ومثيرة للقلق، فى حين ساعد اليهود أيضًا فى إنتاج بعض الصور النمطية الأكثر إثارة للقلق للأشخاص الملونين فى تاريخ أفلام هوليود. فى كتاب شعب هوليوود المختار: التجربة اليهودية فى السينما الأمريكية، ينظر كبار العلماء فى العلاقة المعقدة بين اليهود وصناعة السينما، حيث ساعد اليهود فى بناء رؤية هوليوود للحلم الأمريكى والهوية الجماعية الأمريكية وتشكلوا بدورهم من خلال تلك التمثيلات.

يقدم المحررون نظرة عامة على تاريخ اليهود فى الثقافة الشعبية الأمريكية وصناعة السينما الأمريكية. يستمر المساهمون متعددو التخصصات فى مناقشة موضوعات، مثل الأفلام والمخرجين اليهود الأوائل، ومعاداة السامية المؤسسية، والهوية اليهودية وثقافة النميمة، وقضايا الأداء اليهودى فى الفيلم. يعتمد المساهمون على عينات متنوعة من الأفلام، بدءًا من تمثيل الهولوكوست فى الأفلام وحتى الكوميديا على الشاشة؛ صانعو الأفلام والكتاب، بما فى ذلك ديفيد ماميت، وجورج كوكور، وسيدنى لوميت، وأدوارد سلومان، وستيفن سبيلبرج، والنجوم مثل باربرا سترايسند وآدم ساندلر وبن ستيلر. تكشف التجربة اليهودية فى السينما الأمريكية الكثير عن مدى اندماج اليهود فى صناعة الثقافة السينمائية الأمريكية الشعبية ومساهمتهم فيها.

لقد خلق يهود هوليوود مجموعة قوية من الصور والأفكار–قوية جدًا لدرجة أنهم، إلى حد ما، استعمروا الخيال الأمريكى» وصنعوا «إمبراطورية خاصة بهم».

ويشير تقرير التنوع فى هوليوود لعام 2014، الذى صدر عن مركز رالف بانش للدراسات الأمريكية الأفريقية فى جامعة كاليفورنيا أن 16.7% فقط من رواد الأفلام، و17.8% من مخرجى الأفلام، و11.8% من كتاب السينما بين عامى 2011 و2013 كانوا من ذوى البشرة الملونة. ما فشل التقرير فى ذكره هو الحقيقة الواضحة وهى أن معظم الرجال البيض الذين يهيمنون على هوليوود هم من اليهود.

عن مدى هيمنة اليهود على صناعة الإعلام والترفيه الأمريكية؟ أجاب الصحفى اليهودى الأمريكى جويل شتاين على هذا السؤال على النحو التالى فى مقال كتبه لصحيفة لوس أنجلوس تايمز فى عام 2008: ما مدى عمق اليهودية فى هوليوود؟ عندما نشر رؤساء الاستوديو إعلانًا على صفحة كاملة فى صحيفة لوس أنجلوس تايمز لمطالبة نقابة ممثلى الشاشة بتسوية عقدهم، تم التوقيع على الرسالة المفتوحة من قبل: رئيس شركة نيوز كورب بيتر تشيرنين (يهودي)، وشركة باراماونت بيكتشرز. رئيس مجلس الإدارة براد جراى (يهودي)، الرئيس التنفيذى لشركة والت ديزنى روبرت إيجر (يهودي)، رئيس مجلس إدارة شركة سونى بيكتشرز مايكل لينتون (مفاجأة، يهودى هولندي)، رئيس مجلس إدارة شركة وارنر براذرز بارى ماير (يهودي)، الرئيس التنفيذى لشركة سى بى إس ليزلى مونفيس (هكذا) يهودى كان عمه الأكبر أول رئيس وزراء لإسرائيل)، ورئيس MGM هارى سلون (يهودي) والرئيس التنفيذى لشركة NBC Universal جيف زوكر (يهودى مليونير).. عندما اتصلت بهم للحديث عن تقدمهم المذهل، رفض خمسة منهم التحدث معى، على ما يبدو خوفًا من إهانة اليهود. السادس، رئيس AMC تشارلى كولير، تبين أنه يهودى. أعتقد أن سبب هذه الهيمنة اليهودية المطلقة على المشهد الترفيهى قد يكون له علاقة بحقيقة أن «اليهود اخترعوا هوليوود» عندما انتقل بعض المنتجين اليهود من الساحل الشرقى إلى جنوب كاليفورنيا المشمس من أجل عمالة وفيرة ورخيصة وغير نقابية.. إنها حقيقة تم توثيقها جيدًا فى كتاب نيل جابلر «إمبراطورية خاصة بهم: كيف اخترع اليهود هوليوود». وقد لخص جابلر الأمر على النحو التالى: «لقد خلق يهود هوليود مجموعة قوية من الصور والأفكار–قوية لدرجة أنهم، إلى حد ما، استعمروا الخيال الأمريكى». وكان أشهر «يهود هوليوود» هؤلاء أدولف زوكور، كارل لايميل، وويليام فوكس، وهارى كوهن، والأخوة وارنر. ومع ذلك، ما زلت أجد صعوبة فى شرح كيفية الحفاظ على هذه الهيمنة على مدى قرن من الزمان. من وجهة نظرى فإن التنوع العرقى والعرقى والجنسى الذى يسعى إليه مؤلفو تقرير التنوع فى جامعة كاليفورنيا هو أمر جيد. ومع ذلك، فأنا أؤمن بتنوع الآراء فى وسائل الإعلام الرئيسية.

الصهاينة يعرفون قيمة السينما وهذا مااشار اليه بقلم آدم ليفين أريدى عندما تكلم عن مافعله الصهاينة مع فيلم كريستوفر نولان الذى طال انتظاره عن جيه روبرت أوبنهايمر، أبوالقنبلة الذرية. فوسط الثناء الشديد من النقاد، ظهر خطاب آخر، خطاب سخيف للغاية؛ حيث أعرب البعض عن فزعهم من أن أوبنهايمر، الذى كان يهوديًا، يلعب دوره ممثل غير يهودى، هو الممثل الأيرلندى سيليان ميرفى.. إن القلق بشأن «السماح للغرباء بالتلاعب بنا» أو «Jewface»، كما يُطلق عليه، يتغذى من الاهتمام الهائل الذى تم تدريبه مؤخرًا على مايطلق عليه الوجه الأسود. من المفهوم أن يثير Blackface الاشمئزاز العميق والغضب الأخلاقى بسبب دوره الغامض الفريد فى التاريخ الأمريكى. هناك أيضًا التاريخ المحزن لأفلام هوليوود القديمة التى اختارت ممثلين بيض ليلعبوا دور الآسيويين واللاتينيين، سواء فى حالة الكسل أو الحقد. ولكن هل يمكن لأى شخص أن يقول بوجه مستقيم إن اليهود وقعوا ضحية منهجية لـ... هوليوود؟

ولا تزال الحروب الثقافية مشتعلة، وصناعة الشخصيات المؤثرة، وإلغاء الفن، وانتصار الفوضوية على البحث عن الحقيقة الداخلية النبيلة.

ربما يكون اليهود مؤهلين بشكل فريد لتقويض سياسات الهوية التى تتطلب أن يكون الممثلون من نفس عرق الشخصيات التى يلعبونها، بالنظر إلى مدى تنوعنا. لنفترض أن اليهود فقط هم الذين يجب أن يلعبوا دور اليهود، فهل يجب السماح لجميع اليهود بلعب دور جميع اليهود؟ هل سيكون اليهودى الشرقى حقًا خيارًا أكثر أصالة بالنسبة لأوبنهايمر أو السيدة لا يزل من غير اليهودى؟ هل كانت باربرا سترايسند، التى هربت عائلتها بأكملها من المحرقة من خلال وجودها بالفعل فى الولايات المتحدة، ستكون خيارًا أكثر واقعية لتلعب دور آن فرانك فى عام 1959 من ميلى بيركنز؟ من المؤكد أننا يمكن أن نجد يهوديًا هولنديًا له صلة أكثر مباشرة بالرعب –على الرغم من أنه ليس ممثلة أرثوذكسية، لأننا يجب أن نصور التجربة الحياتية لليهودى الأوروبى العلمانى المندمج ولكن المرفوض، وليس الحاسد المنعزل دينيًا. هل نقترب بالفعل من أى نوع من الحقيقة من خلال هذا التمرين؟ أم أن السلام يتم تقطيعه إلى شرائح رفيعة جدًا، كما قال كرامر، بحيث لا يمكنك حتى رؤية الشرائح؟...قبل بضع سنوات، تساءلت الفنانة الكوميدية سارة سيلفرمان عن Jewface فى البودكاست الخاص بها. «فى الوقت الذى يُنظر فيه إلى أهمية التمثيل على أنها ضرورية للغاية وفى المقدمة وفى المركز، لماذا يتم انتهاك تمثيلنا باستمرار حتى اليوم فى خضم ذلك؟».

فى الواقع، نادرًا ما يتم التعرف على اليهود على أنهم متميزون عن البيض. وهذا أمر مؤلم حقًا فى وقت حيث تعمل الهوية (الأصيلة) كعملة احتياطية لثقافتنا: فنحن نتعرض للخداع من استثمارنا الطويل فى دور الضحية الذى يشكل أمتنا فى حين أصبحت الضحية العملة القصوى فى دوائر النخبة اليسارية.

حاول اليهود على مر العصور أن يجعلوا الأمر مشكلة. ووبى جولدبرج، وكانى ويست، وأعضاء فرقة الحزب الديمقراطى وغيرهم من الشخصيات البارزة المعاصرة يعبرون بشكل روتينى عن الارتباك حول الهوية اليهودية. لكن هذه المفارقة موجودة فى الحمض النووى لليهودى، ولا ينبغى السماح للانشغالات الهووية الضحلة فى هذه اللحظة بتسطيحها أو جعلنا نخجل منها.