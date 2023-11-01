أسعار الأعلاف صباح اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية

أسعار الاعلاف.. واصلت أسعار الأعلاف خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في الاسواق المصرية ولدى التاجر، استقرارهًا، والتي دامت لنحو يومين متتاليين، عقب آخر زيادة بنحو 300 جنيه للطن، خلال تعاملات الإثنين الماضي.

وعاود سعر طن العلف، الاتجاه نحو سلسلة الزيادات؛ بسبب زيادة طن كسب الصويا، إضافةً لارتفاع أسعار الذرة الصفراء، رغم طرحها في البورصة السلعية، وتحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية، بسبب المضاربات وتعطيش السوق؛ وهما من أبرز المكونات التي تدخل في صناعة الأعلاف.

وسجلت أسعار العلف قفزات حادة، خلال تعاملات الفترة الماضية، ليصل لأكثر من 22 ألف جنيه، مقارنة بـ19 ألفا، خلال الشهر السابق له.

واستقرت معظم أسعار الخامات التي تدخل في صناعة العلف، إذ ثبتت أسعار «الدي دي جي إس-كسب العباد 36%- الجلوتين المحلي-الجلوتين المستورد- الجلوتوفيد المحلي».

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الاعلاف خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وتحرص الوفد على تقديم خدماتها السعرية بصورة لحظية ويومية للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على لاساحة السلعية ولارضاء متابعيها المهتمين بهذا الامر، وجالءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار خامات الأعلاف اليوم الاربعاء

العلف

الجلوتين المحلي

لم يتغير مستويات طن الجلوتين المحلي اليوم، إذ ثبت عند 42,000 جنيه.

الجلوتوفيد المحلي

واستقرت أسعار الجلوتوفيد المحلي عند نفس مستوياتها المرتفعة، عند 13,000 جنيه للطن.

أسعار إضافات الأعلاف

الدي دي جي

وبدون تغيير في مستويات الدي دي جي، استقر سعر الطن عند 21,000 جنيه.

كسب العباد 36%

ثبت سعر كسب العباد، عند 19,800 جنيه للطن.

سعر طن العلف

استقرت أسعار الأعلاف بالسوق المصري، إذ حقق سعر طن علف «بادي تسمين سوبر 23%» 22.300 جنيه للطن.

وسجل سعر علف «نامي تسمين سوبر 21%» ثباتًا عند 22.200 جنيه للطن، كما استقر سعر طن علف «ناهي تسمين سوبر 19%» ليسجل 22.100 جنيه، فيما بلغ سعر طن علف «بادي نامي 21%» 21.800 جنيه للطن.