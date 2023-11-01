أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، أن هناك استعدادات مصرية لاستقبال نحو 80 مصابا من قطاع غزة، ووجود انتشار مكثف لسيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

40 سيارة إسعاف

وذكر مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” أن أكثر من 40 سيارة إسعاف أمام معبر رفح لدخول قطاع غزة، وتجهيز عدد من المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، وهناك استعدادات بمستشفيي الشيخ زويد والعريش لاستقبال مصابي غزة.

القضية الفلسطينية

وأكد أن الجهود المصرية متواصلة لدعم القضية الفلسطينية في اتجاهات عديدة لدعم السكان في غزة.