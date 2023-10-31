الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.

أما في الليل يسود طقس لطيف مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وسيناء ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

العظمى الصغرى

القاهرة 30 22

العاصمة الإدارية 31 22

6 أكتوبر 31 21

بنهــــا 30 22

دمنهور 30 22

وادي النطرون 30 22

كفر الشيخ 29 22

المنصورة 29 22

الزقازيق 31 23

شبين الكوم 30 22

طنطا 29 22

دمياط 28 23

بورسعيد 29 24

الإسماعيلية 31 23

السويس 30 22

العريش 30 22

رفح 29 20

رأس سدر 32 23

نخل 31 16

كاترين 26 13

الطور 30 22

طابا 30 22

شرم الشيخ 32 23

الإسكندرية 27 20

العلمين الجديدة 27 20

مطروح 26 19

السلوم 25 18

سيوة 30 17

رأس غارب 31 22

الغردقة 31 23

سفاجا 32 23

مرسى علم 32 24

شلاتين 31 24

حلايب 28 23

أبو رماد 30 22

رأس حدربة 29 23

الفيوم 30 22

بني سويف 31 21

المنيا 31 20

أسيوط 32 19

سوهاج 33 20

قنا 35 22

الأقصر 35 23

أسوان 36 23

الوادي الجديد 35 22

أبوسمبل 35 24