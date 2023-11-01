الأرصاد توجه تحذيرًا ونصائح للسائقين من الشبورة اليوم الأربعاء

أفادت هيئة الأرصاد الجوية بأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 ستشهد فرص سقوط الأمطار غدا خفيفة على مناطق متفرفة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

مع استمرار تكون الشبورة المائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 درجة مئوية

السواحل الشمالية 27 درجة مئوية

جنوب سيناء 32 درجة مئوية

شمال الصعيد 31 درجة مئوية

جنوب الصعيد 35 درجة مئوية

وينصح السائقين الالتزام بالتعليمات المقررة من قبل المرور حين نزول الشبورة على الطرق من حيث فتح الطريق من عدمه وكذا القيادة بالساعات المحددة.