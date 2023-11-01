حمادة صدقي: هذا الثنائي الأفضل لدفاع الأهلي في لقاء صنداونز

أكد حمادة صدقي مدرب منتخب مصر السابق، أن ثنائية محمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم في خط دفاع الأهلي، أفضل من مشاركة عبدالمنعم ورامي ربيعة أمام صن داونز، بالدوري الإفريقي.

وتابع صدقي خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "ياسر إبراهيم يمتاز بالسرعات والقوة وهو ما يحتاجه الأهلي في مباراة اليوم".

وأضاف حمادة صدقي: "حال جاهزية أكرم توفيق بنسبة 100% سيكون من الأفضل مشاركته في الجبهة اليمنى على حساب محمد هاني، مع مشاركة رضا سليم وتواجد حسين الشحات على دكة البدلاء كورقة رابحة".

