الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

حمادة صدقي: هذا الثنائي الأفضل لدفاع الأهلي في لقاء صنداونز

حمادة صدقي
حمادة صدقي

أكد حمادة صدقي مدرب منتخب مصر السابق، أن ثنائية محمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم في خط دفاع الأهلي، أفضل من مشاركة عبدالمنعم ورامي ربيعة أمام صن داونز، بالدوري الإفريقي.

txt

نجم الأهلي السابق: أتوقع مشاركة أفشة على حساب عاشور أمام صنداونز

وتابع صدقي خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "ياسر إبراهيم يمتاز بالسرعات والقوة وهو ما يحتاجه الأهلي في مباراة اليوم".

وأضاف حمادة صدقي: "حال جاهزية أكرم توفيق بنسبة 100% سيكون من الأفضل مشاركته في الجبهة اليمنى على حساب محمد هاني، مع مشاركة رضا سليم وتواجد حسين الشحات على دكة البدلاء كورقة رابحة".
 

الجريدة الورقية