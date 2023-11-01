أفضل الأدعية المستحبة للتقرب إلى الله

يبحث العديد عن افضل الأدعية المستحبة للاقتراب إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الدعاء يعمل على تقوية علاقة العبد بربه، فمن الأدعية الدينية الجميلة التي يُمكن أن يلتجأ بها المؤمن إلى الله ما يأتي:

- اللهمّ إنّي ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذّنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنّك أنت الغفور الرّحيم. ‏ - ‏ اللهمّ بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيراً لي، وتوفّني ما علمت الوفاة خيراً لي.

‏ - ‏اللهمّ إنّي أسألك خشيتك في الغيب والشّهادة، وأسألك كلمة الحق في الرّضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر. ‏ - ‏اللهم أعطني من الدّنيا ما تقيني به فتنتها، وتغنيني به عن أهلها، ويكون بلاغاً لي إلى ما هو خير منها، فإنّه لا حول ولا قوّة إلّا بك.

- ‏ اللهمّ لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم شفائي ودوائي، فأنا العليل وأنت المداوي، أنت ثقتي ورجائي، واجعل حسن ظنّي بك شفائي.



