حمادة صدقي: موكوينا يحاول وضع ضغط نفسي على الأهلي

أكد حمادة صدقي مدرب منتخب مصر السابق، أن مؤتمر رولاني موكوينا مدرب صن داونز، بعث من خلاله رسائل هامة للغاية، وأنه يعلم كل كبيرة وصغيرة عن النادي الأهلي قبل المباراة.

وتابع صدقي خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "موكوينا أكد خلال المؤتمر بطريقة غير مباشرة، أنه عمل على مذاكرة النادي الأهلي، بشكل كبير بالإضافة إلى أنه لعب على الجانب النفسي".

وأضاف حمادة صدقي: "تصريحات المدرب بالنسبة لي كانت مفاجئة، خاصةً أن أغلب المدربين لا تطلق تصريحات بهذا الشكل قبل ساعات من مباراة هامة، ولكن حديثه بشكل تفصيلي كان جرئ لوضع الضغط النفسي على الأهلي".

