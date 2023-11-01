طارق سليمان: الشناوي تصدى لأهداف محققه في مباراة الأهلي وصنداونز

أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، أن محمد الشناوي حارس الفريق الاحمر تصدى لأهداف محققة في لقاء الذهاب أمام صن داونز الجنوب إفريقي، مشيرا إلى أنه من الوارد حدوث أخطاء، لكن الحارس لا يقدم أداءًا سيئًا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الشناوي في كل مباراة يكون له دور كبير مع الأهلي، وقد يحدث خطأ، لكن الحارس يقدم مستوى مميز مع فريقه ومنتخب مصر منذ بداية الموسم الجاري".

وأضاف: "صن داونز فريق صعب ويصل للمرمى كثيرًا ويقدم مستوى جيد خارج ملعبه بصفة مستمرة، والمواجهة لن تكون سهلة، والأهلي كان بعيد عن مستواه في جنوب إفريقيا، وكان قادرا على تسجيل هدف عن طريق محمد عبدالمنعم".

وزاد: "أي هدف في مرمى الأهلي سوف يتسبب في مشكلة كبيرة، ولذلك المباراة لا تحتمل أي أخطاء من الشناوي أو لاعبي الفريق، لابد أن يكون هناك تركيز عال وصبر شديد، ولابد أن يتحلى حارس الأهلي بالهدوء التام وتوجيه زملائه والابتعاد عن (التنشنة) مع زملائه في الملعب".

وأكمل: "يجب أن تكون كل تحركات الشناوي محسوبة داخل منطقة الجزاء وبين الـ3 خشبات، مع التمركز السليم وأن يكون مستعد دومًا لأي شئ داخل الملعب".

وأشار إلى أن محمد الشناوي لم يتعامل جيدًا مع الكرة التي سكنت شباكه في لقاء الذهاب، بسبب عدم تعامله حركيًا بالشكل المطلوب في مثل هذه التسديدات، وسبب عدم التعامل الجيد لأنه تحرك يمينًا قبل تسديد الكرة على مرماه.

وأضاف: "واثق في تألق محمد الشناوي مع الأهلي أمام صن داونز، وهو من أفضل الحراس في تاريخ الكرة المصرية، وكان أحد اسباب تتويج الفريق الأحمر ببطولات كثيرة، وأي حارس في العالم لديه أخطاء ويتعرض لانتقادات غير مستحقة ويتم التعامل معه بالقطعة".

وأتم: "كل مدافعي الأهلي جيدين سواء عبدالمنعم أو رامي ربيعة أو ياسر إبراهيم، وأتوقع فوز الأهلي بشكل جيد، ووليامز من أفضل الحراس الأفارقة ويجيد اللعب بقدميه بشكل رائع ولديه ثقة وإمكانيات جيدة مع أنه ليس طويل القامة، لكنه حارس ذكي وقائد في الملعب".