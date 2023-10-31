Chrome يتيح لنظام التشغيل iOS نقل شريط العناوين إلى الأسفل

لا تؤدي ميزة Google الجديدة لمتصفح Chrome على نظام التشغيل iOS إلى تغيير المتصفح بشكل كبير، ولكنها قد تكون مفيدة إذا وجدت أن عليك مد أصابعك للوصول إلى شريط العناوين الذي يعطل سير عملك.

طرحت الشركة القدرة على نقل شريط عنوان المتصفح إلى أسفل الشاشة من الأعلى، وإعادته إلى موقعه الأصلي، إذا كنت تريد ذلك.

اكتشف الكاتب المساهم في MacRumors Steve Moser هذه الميزة في إصدار TestFlight من Chrome لنظام التشغيل iOS مرة أخرى في أغسطس، ولكنها الآن تشق طريقها إلى الإصدار العام من المتصفح لمنصة الهاتف المحمول.

تتمثل الفكرة في تسهيل الوصول إلى شريط العناوين بإبهامك، كما تفعل في Safari وOpera على الهاتف المحمول، وكلاهما يسمح لك بنقل العنصر على شاشتك. كل ما عليك فعله هو الضغط لفترة طويلة على شريط URL ثم اختيار "نقل شريط العناوين إلى الأسفل" في الخيارات المنبثقة.

يمكنك أن تفعل الشيء نفسه لإعادته إلى أعلى الشاشة، على الرغم من أنه يمكنك أيضًا العثور على الميزة الجديدة في قائمة الإعدادات.

لقد سألنا Google عما إذا كانت الميزة قادمة أيضًا إلى أجهزة Android، وسنخبرك عندما نتلقى الرد. اختبرت الشركة واجهة Chrome Home التي تحتوي على شريط URL في الأسفل في عام 2019، لكنها لم تخرج من المرحلة التجريبية.