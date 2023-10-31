دار الإفتاء: الاحتلال الإسرائيلي تجرَّد من جميع المعاني الإنسانية والأخلاقية

أعربت دار الإفتاء المصرية عن إدانتها الشديدة للحادث غير الإنساني المروِّع الذي استهدفت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيَّم جباليا بفلسطين.



قالت دار الإفتاء المصرية في بيان لها لقد وصل تجرُّد سلطات الاحتلال من جميع معاني الإنسانية إلى حدِّ أنهم ضربوا كل المعاني الأخلاقية والقيم الدينية عُرض الحائط، في حين أجمعت الأديان جميعها والأخلاق الإنسانية كلها على حُرمة الاعتداء على النفس الإنسانية وانتهاك كرامتها وأنه {مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}.

ووجَّهت دار الإفتاء المصرية التحذير للاحتلال الإسرائيلي قائلة:

أيها الاحتلال الغادر الأثيم... التاريخ ينذركم بعواقب وخيمة!

الإسراع لإغاثة أهل غزة وفلسطين

وتُهيب دار الإفتاء المصرية بعقلاء العالم وبكل مَن يدافع عن الكرامة الإنسانية إلى الإسراع لإغاثة أهل غزة وفلسطين، والتكاتف لوقف العدوان الهمجي عليهم، وإيقاف هذه التصرفات الرامية إلى التهجير القسري لأهل غزة.

تشد دار الإفتاء على يد الفلسطينيين لبذل مزيد من الصبر والصمود والثبات على الأرض.

وثمَّنت دار الإفتاء دعوة مصر في بيان وزارة الخارجية جميعَ الدول والأطراف الدولية لإدانة هذه الاعتداءات بشكل قاطع ودون مواربة، والعمل على الوقف الفوري لها، واضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته تجاه توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، مشددة على ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية لضمان النفاذ الآمن والكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية؛ للتخفيف من وطأة المحنة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

اختتمت دار الإفتاء المصرية دورة تدريبية بعنوان: "منهجية بناء الفتوى ومكافحة الفكر المتطرف" لمجموعة من المتدربين المرشحين من سفارة مملكة تايلاند بالقاهرة.

وذلك في إطار التعاون الثنائي بين مصر وتايلاند في المجال الديني والإفتائي، وبرعاية وإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم



أكد فضيلة المفتي دومًا أن دار الإفتاء المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج التدريب، التي تستهدف رفع كفاءة الكوادر الإفتائية، وكذلك تحرص على نقل خبراتها إلى طلاب العلم الشرعي من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى استعداد دار الإفتاء المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم العلمي والشرعي للوافدين، وتدريبهم على مهارات الإفتاء من خلال برامج تدريبية متنوعة.

وحضر ختام التدريب فضيلة الدكتور علي عمر رئيس القطاع الشرعي بدار الإفتاء المصرية الذي أشاد بجدية المتدربين الوافدين من تايلاند وحرصهم على تعلم مهارات الإفتاء.

توجَّه مفتي الجمهورية بالشكر لإدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية لما قدَّموه من جهد لإتمام البرنامج التدريبي على أكمل وجه.