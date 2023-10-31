ضبط 29 حمارًا مذبوحًا قبل بيعهم للمواطنين

نجح ضباط مباحث دارالسلام ، بالاشتراك مع مديرية التموين والطب البيطرى بمحافظة سوهاج، فى ضبط سيارة نصف نقل محملة بـ 46 حمارا من بينها 29 مذبوحين داخل.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بسوهاج بلاغا من مركز شرطة دارالسلام تفيد بورد معلومات عن وجود سيارة قادمة من نجع حمادى بمحافظة قنا متجهة إلى محافظة سوهاج محملة بـ 46 حمارا بها 29 حمارا مذبوحا و17 حمارا حية داخل السيارة، وتم ضبط السيارة على الطريق السريع الشرقى بمدخل دارالسلام، و التحفظ على السيارة والمتهمين فى مركز شرطة دارالسلام.

تقع هذه الجريمة تحت طائلة جريمة الغش التجاري والشروع في بيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي على المواطنين بقصد التربح السريع، والذى نصت المادة الثانية منه على أنه: (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقـل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو مـا يعـادل قيمـة السـلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر:

1) كل من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو مـن العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدويـة أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو إنتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.

2) كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة ممـا يستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبيـة أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفي جواز إستعمالها إستعمالاً مشروعاً أو بقصد الغش وكذلك كـل من حرض أو ساعد على إستعمالها في الغش بواسطة كراسات أو مطبوعـات أو بأية وسيلة أخرى من أي نوع كانت.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أربعين ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدويـة أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التي إنتهى تـاريخ صـلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

ناهيك عن أنه في حال الإضرار بصحة المواطنين وتم إثبات ذلك فإنه يمكن مضاعفة العقوبة لتصل من جنحة إلى جناية، التي تبدأ من السجن لمدة ثلاث سنوات وحتى السجن المؤبد، إذا ترتب عليها إلى الوفاة