القومي لحقوق الإنسان يدين جريمة "جباليا" بغزة ويطالب بتحرك دولي عاجل

أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان بأشد العبارات ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مجزره تجاه المواطنين العزل في مخيم جباليا بغزة، والذي أسفر عن وقوع المئات من الشهداء والجرحي من الأطفال والنساء وكبار السن.

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذا العمل الاجرامي يضاف إلى ماتتعرض له فلسطين المحتلة بصفة عامة وقطاع غزة بصفة خاصة، من حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري، مشيرًا إلى أنه يمثل انتكاسة لكل مبادئ ومعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقيم والأعراف الانسانية.

وطالب "القومي لحقوق الإنسان"، ضرورة التكاتف الدولي وبذل كافة المساعي؛ لوقف تلك الحرب التي تؤثر على السلم والأمن الدوليين، مشدداً علي أهمية القيام بإجراء تحقيق دولي شفاف حول الجرائم التي ارتكبت وما زالت ترتكب حتى الآن بحق المدنيين العزل.

ودعا المجلس القومي لحقوق الإنسان، كافة المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني الدولية؛ بإعلاء القيم الإنسانية والتضامن بكافة السبل والوسائل المتاحة؛ من أجل حماية المدنيين والحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان، بما في ذلك توفير ممر إنساني آمن لضمان تدفق المساعدات والوقود وخاصة في ظل تدهور أوضاع في الخدمات الصحية داخل القطاع خاصة المستشفيات التي بدأت تتوقف عن تقديم خدماتها.