السلع التموينية تعلن عن ممارسة لتوريد زيت خام محلى

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 8 لسنة 2024/2023 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 1000 طن زيت صويا ، 500 طن زيت عباد) تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها تسليم خلال الفترة من 1 إلى 31 يناير 2024.

كراسة الشروط

جلسة فض المظاريف والبت يوم الخميس الموافق 2 نوفمبر 2024 الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينيه بالحي الحكومي بالعاصمة الادارية بمبنى وزارة التموين الدور الثالث باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.

وكانت وزارة التموين أعلنت عن تخفيض أسعار الزيوت الخليط والممتاز وفقا لمبادرة تخفيض الاسعار.

حيث تم تخفيض زيت طعام خليط هدية700مل من 42 ال 34 جنيها و زيت طعام خليط قلية وخليط الممتاز 700مل من 42 إلى 34 جنيها لكل منهما ،كما تم تخفيض زيت طعام خليط هدية وخليط قلية وخليط الممتاز 1 لتر من 56 الى 46 جنيها لكل منهم.

وتم تخفيض زيت سندباد 1 لتر من 52.5 جنيه إلى 42 جنيها بقيمة 10 جنيهات ونصف و زيت مرجانة 900 ملي من 49 إلى 39.25 جنيه.

أما زيت "مرجانة"800 مل و"غالية" 700 مل فانخفض من 40 إلى 32 جنيها و" حلوة" زيت خليط 700 مل من 41 إلى 34 جنيها و"حلوة " خليط 1 لتر من 53.5 إلى 46 جنيها و" هنادى "خليط 700 مل من 41 الى 34 جنيها و"هنادي " لتر من 53.5 إلى 46 جنيها .