ضبط 6 أطنان سلع تموينية قبل تهريبها للسوق السوداء بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بالفيوم، عددا من الحملات على الأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار ومتابعة سير العمل بالانشطة التموينية المتنوعة.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية، ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

جاء ذلك بإشراف المهندس سيد حرزالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، وبالتعاون مع إدارة تموين مركز الفيوم، وإدارة الرقابة التموينية بالإدارة، في إطار خطة المديرية لمجابهة ارتفاع الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع الغذائية.

ضبط 4 طن أرز وطني سكر تمويني قبل تهريبه بالفيوم …

وقامت الحملة بالمرور على الأسواق والمحال التجارية وتمكنت من ضبط سيارة نصف نقل تحمل عدد 4 أطنان أرز تمويني، بالإضافة إلى عدد 2 طن سكر تمويني بغرض بيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة خارج الحصص التموينية، بناحية مركز الفيوم.

وتم التحفظ على السلع المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة ضد السائق والتجار المخالفين بمركز شرطة الفيوم، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، ومنها عدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات، وعدد من مخالفات المخابز ومنها نقص وزن الخبز وعدم نظافة أدوات العجن وعدم إعطاء بون صرف الخبز للمستحقين، وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق.

وفي نفس السياق قامت إدارة تموين مركز الفيوم، بتنفيذ عددا من الحملات الثابتة والمتحركة على طريق الصعيد الصحراوي الغربي بنطاق المركز والطرق الداخلية المتفرعة منه، وذلك لضبط التجار الذين يقومون بتهريب محصول القمح خارج المحافظة، بالمخالفة للقانون بغرض استخدامه في مكونات أعلاف الماشية، أو تخزينه خارج إطار الصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك بالفيوم.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قد وجه مديريتى التموين والزراعة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالقرى والمراكز، لتنفيذ حملات مشتركة، لاحكام السيطرة على عمليات توريد محصول القمح مع تكثيف الحملات الرقابية من قبل الجهات المعنية، على مداخل ومخارج المحافظة لرصد أية تصرفات غير قانونية لتداول المحصول مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالإضافة إلى منع تخزينه بالمنازل وعدم تداوله على الطرق الداخلية إلا بتصريح كتابي من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم.