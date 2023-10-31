ارتفاع أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم.. وعيار 21 بـ2595 جنيها

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا طفيفا لم يتجاوز الـ10 جنيهات في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 بسوق الصاغة، وذلك لمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب اليوم الأحد 29- 10- 2023

عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة نحو 2926 جنيه للبيع و 2949 جنيه للشراء.

عيار 21

2595 جنيها للبيع و2575 جنيها للشراء

عيار 18

بلغ نحو 2194 جنيه للبيع و 2211 جنيه للشراء.

عيار 14

نحو 1707 جنيه للبيع و 2211 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

20760 جنيها للبيع و20600 جنيها للشراء.

كيلو الذهب

أما سعر كيلو الذهب فبلغ نحو 2.925 مليون جنيه للبيع و 2.95 مليون جنيه للشراء.

سعر المصنعية

أسعار الذهب الموضحة أعلاه دون إضافة المصنعية، حيث يتم احتساب المصنعية بشكل مختلف من محل لاَخر ومن منطقة لاَخرى.