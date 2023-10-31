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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ارتفاع أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم.. وعيار 21 بـ2595 جنيها

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا طفيفا لم يتجاوز الـ10 جنيهات في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 بسوق الصاغة، وذلك لمختلف الأعيرة الذهبية. 

سعر الذهب اليوم الأحد 29- 10- 2023

عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة نحو 2926 جنيه للبيع و 2949 جنيه للشراء.
عيار 21 

2595 جنيها للبيع و2575 جنيها للشراء

عيار 18 

بلغ نحو 2194 جنيه للبيع و 2211 جنيه للشراء.

عيار 14

نحو 1707 جنيه للبيع و 2211 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

20760 جنيها للبيع و20600 جنيها للشراء.

كيلو الذهب

أما سعر كيلو الذهب فبلغ نحو 2.925 مليون جنيه للبيع و 2.95 مليون جنيه للشراء.

سعر المصنعية

أسعار الذهب الموضحة أعلاه دون إضافة المصنعية، حيث يتم احتساب المصنعية بشكل مختلف من محل لاَخر ومن منطقة لاَخرى.

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