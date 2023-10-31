تفاصيل التحقيق مع مذيعة وشاعرة لترويجهم أخبارا كاذبة حول واقعة حفل المنصورية

تواصل النيابة بمحافظة الجيزة، التحقيق مع مذيعة وشاعرة أردنية "ر.ف"، لترويجها فيديوهات أخبار كاذبة عن واقعة حفل فيلا المنصورية، الذي أقيم الجمعة الماضية.

كما قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس 12 متهما، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتعدي على مرتادي حفلة المنصورية



وأمرت النيابة في وقت سابق، بإخلاء سبيل 2 من القائمين على نشر مقاطع الفيديوهات الخاصة بحفل المنصورية للإدعاءات الكاذبة وإثارة البلبلة، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه

وأمرت نيابة شمال الجيزة، بإخلاء سبيل مالك الفيلا بكفالة مالية 100 ألف جنيه، عقب واقعة نشر فيديوهات لحفل المنصورية، كما أمرت بإخلاء سبيل 2 من منظمين الحفلة بكفالة مالية 50 ألف جنيه



تباشر نيابة الجيزة، التحقيق مع مالك فيلا حفل المنصورية والقائمين على تنظيمها، بالاضافة إلى المتهمين بالتعدي على مرتادى الحفلة بمنطقة عزبة العرب بأبو رواش بطريق المنصورية بدائرة كرداسة بمحافظة الجيزة

كانت أثارت حفلة المنصورية ردود أفعال كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن انتشرت فيديوهات لحفلة تم تنظيمها بشكل عشوائي من قبل إحدى الشركات الخاصة وتدعى Plus بمنطقة المنصورية التابعة لمحافظة الجيزة، وأثناء الحفل خرج أهالي المنطقة وحدثت اشتباكات بين الطرفين.

وحسب فيديوهات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن حفل الهالوين نظمه فتيات وصبية دون الـ16 عامًا وتبين أنهم طلاب إحدى المدارس الدولية، وروى عدد من الطلاب أن فتيات لدى مغادرتهن الحفل تعرضن للتحرش وإطلاق النيران من قبل مجموعة من الأشخاص ما أثار رعبهن عقب الاستيلاء على متعلقاتهن الشخصين.

وأكدت التحريات، أنه لا توجد أي حالات وفاة أو إطلاق لأعيرة نارية داخل حفلة المنصورية، ولا توجد أي بلاغات لدى أقسام الشرطة، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية تكثف من جهودها لتحديد هوية المتهمين في الواقعة لضبطهم، وكذلك الأشخاص الظاهرين في مقاطع الفيديو المنتشرة.

وكشفت وزارة الداخلية عن ضبط 6 من أبناء المنطقة الذين قادوا التعدى على مرتادى إحدى الحفلات بفيلا بفيلا كائنة بمنطقة عزبة العرب بأبو رواش بطريق المنصورية بالجيزة وجارى ضبط 4 هاربين ممن شاركوا في الواقعة.

فى إطار كشف ملابسات تداول مقاطع فيديو وصور على موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" بشبكة الإنترنت تضمنت الإدعاء بتعرض المتواجدين بإحدى الحفلات بفيلا سكنية بمنطقة أبو رواش للإعتداء من قبل بعض قاطنى المنطقة وإطلاق أعيرة نارية عليهم ومقتل شخص وإختطاف آخرين وسرقة متعلقاتهم.

تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فيما يلى بتاريخ (26) الجارى تبلغ لشرطة النجدة من أهالى المنطقة بوجود مشاجرة بفيلا كائنة بمنطقة عزبة العرب بأبو رواش بطريق المنصورية بالجيزة وبالإنتقال تم التقابل مع عدد من المشاركين بالحفل والذين أفادوا بحدوث مشادة كلامية مع بعض أهالى المنطقة وإنصرافهم ورفضوا التقدم بأية بلاغات.

بإجراء التحريات من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة وبسؤال عدد من أهالى المنطقة أفادوا بأن مالك الفيلا المشار إليها معتاد تأجيرها لإقامة الحفلات للشباب وتضرر أهالى المنطقة من تلك الحفلات نتيجة للموسيقى الصاخبة التى تستمر لفترات طويلة من الليل وسابقة طلبهم من أصحاب الفيلا بالتوقف عن ذلك إلا أنهم رفضوا بدعوى أحقيتهم فى إستخدام الفيلا.

وبتاريخ حدوث الواقعة نظم مالك الفيلا حفل لمجموعة من الشباب صغار السن عبر إحدى شركات تنظيم الحفلات وقيام عدد من أهالى عزبة العرب محل الفيلا بالتوجه للفيلا والتعرض لمرتادى الحفل أثناء مغادرتهم والتعدى عليهم مما أدى لحدوث مشاجرة بين الطرفين.

كما أكدت التحريات بعدم صحة ما تداوله مروجى مقاطع الفيديو من مقتل أحد الأشخاص ولم تتلقى المديرية أية بلاغات أو تسجل المستشفيات وصول أية مصابين من جراء الواقعة.. كما لم يُستدل على حدوث إطلاق نيران أو أعمال خطف.



كما تم تحديد وضبط 6 من أبناء المنطقة الذين قادوا التعدى على مرتادى الحفل وجارى ضبط 4 هاربين ممن شاركوا في الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على الإعتداء على مرتادى الحفل وكذا مالك الفيلا والقائمين على تنظيم الحفل، لإستخدام الفيلا في تنظيم حفلات دون ترخيص.. وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على نشر مقاطع الفيديو للإدعاءات الكاذبة وإثارة البلبلة.