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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

اعترافات المتهم بتزوير الشهادات الجامعية والأختام الحكومية

نيابة
نيابة

أقرا عاطل بممارسته نشاط إجرامى، تخصص في تزوير المحررات وتقليد الأختام الحكومية الرسمية،وقيامه بتزوير الشهادات الجامعية منسوبة للعديد من الجامعات والكليات على خلاف الحقيقة،مقابل أرباح مالية غير مشروعة،تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

تفاصيل الواقعة أكدتها معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بالقاهرة) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية ، وقيامه بتزوير شهادات دراسية بإسمه منسوبة للعديد من الجامعات والكليات تفيد حصوله على درجة البكالوريوس فى مجال الهندسة على خلاف الحقيقة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (عدد من الشهادات بإسم المتهم منسوب صدورها لإحدى الجامعات والمعاهد – عدد 2 جهاز حاسب آلى " لاب توب" – طابعة – وحدة تخزين بيانات هارد ديسك – وحدة ذاكرة فلاش ميمورى– هاتف محمول) بفحص الأجهزة والهواتف المضبوطة تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى، بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .
 

الجريدة الورقية