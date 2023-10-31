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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تجديد حبس المتهمين بسرقة طالبين وتهديده بسلاح أبيض في الجيزة

محكمة الجيزة
محكمة الجيزة

أمر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، باستمرار حبس مسجلى خطر، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة طالبين تحت تهديد السلاح "سنجة" في الجيزة.

تباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع مسجلى خطر سرقا طالبين تحت تهديد السلاح "سنجة" في الجيزة.

واعترف المتهمان، أنهما قام بإستيقاف طالبين كرهًا عنهما وتهديدهما بسلاح أبيض "سنجة " وإحداث إصابة أحدهما والإستيلاء على هاتفه المحمول ومبلغ مالى، كما إستوليا على الدراجة الهوائية من الثاني.


تمكنت الأجهزة الأمنية،  من ضبط (شخصين- لهما معلومات جنائية) لقيامهما بإستيقاف طالبين كرهًا عنهما وتهديدهما بسلاح أبيض "سنجة " وإحداث إصابة أحدهما والإستيلاء على هاتفه المحمول ومبلغ مالى، كما إستوليا على الدراجة الهوائية من الثانى ولإذا بالهرب وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، وضبط بحوزتهما الدراجة الهوائية المستولى عليها والسلاح الأبيض المستخدم والهاتف المحمول والمبلغ المالى المستولى عليه.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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