معهد تكنولوجيا المعلومات يختتم برنامج التدريب الصيفى بالإسكندرية

اختتم معهد تكنولوجيا المعلومات برنامج التدريب الصيفى بفرع المعهد بالإسكندرية، لعدد 1000 طالب فى 16 مسارًا تكنولوجيًا مميزًا.

يهدف التدريب إلى تأهيل الطلاب لسوق العمل، وشمل التدريب 33 مجموعة تدريبية.

يأتى التدريب فى إطار التنسيق والتعاون مع الكليات والجامعات المختلفة وبحث سُبل التعاون المستقبلى لخدمة طلاب المجتمع فى الإسكندرية.

تم التعاون مع جامعة الإسكندرية (كليات العلوم، والآداب، والتجارة، والحاسبات وعلوم البيانات، والهندسة)، وجامعة العلمين الدولية (كليات الأعمال والهندسة)، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (كلية الهندسة والتكنولوجيا، وبرنامج الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات)، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى (كليات الهندسة، وكلية الإدارة والتكنولوجيا، وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وكلية الذكاء الاصطناعي)، وجامعة فاروس (كليات الهندسة، وعلوم الحاسبات والذكاء الاصطناعي)، وجامعة دمنهور (كليات العلوم، والحاسبات والمعلومات).

تم تدريب الطلاب على عدة مسارات، منها تطوير المصادر المفتوحة، وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول باستخدام نظامى التشغيل iOS وAndroid، والأمن السيبراني، وإدارة نظام التشغيل Linux، ومقدمة عن برنامج جافا (Java)، وتطوير الواجهة الأمامية، ومقدمة عن تعلم الآلة، وأساسيات تطوير الويب، وإنترنت الأشياء، والأنظمة المُدمجة، وكذلك الأنظمة المُدمجة من خلال معالج آلة RISC المتقدمة (ARM)، مقدمة عن لغة برمجة بايثون، والتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات سطح المكتب باستخدام أداة منصة مفتوحة المصدر (.Net)، وتطوير الويب المتقدم للواجهة الأمامية باستخدام أداة ReactJS.معهد تكنولوجيا المعلومات هو إحدى الأذرع التدريبية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويسعى المعهد إلى تطوير مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال مصفوفة من برامج بناء القدرات والأنشطة التدريبية الاحترافية فى أحدث تخصصات التكنولوجيا.