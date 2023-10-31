فتح باب التسجيل فى مبادرة بُناة مصر الرقمية للعام الدراسى الجارى

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فتح باب التسجيل فى «مبادرة بُناة مصر الرقمية» للعام الدراسى 2023/2024.

توفر المبادرة فرصة لتنمية مهارات الشباب فى أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتنقسم المبادرة إلى برنامجين: برنامج ذوى الخبرة والبرنامج الاحترافى.

يشمل التدريب عدة تخصصات، منها علوم البيانات والذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى والأنظمة المدمجة والفنون الرقمية وتحليل الأعمال، ضمن مسارات أخرى، إلى جانب تدريب على المهارات القيادية والإدارية واللغة الإنجليزية ومنصات العمل الحُر وريادة الأعمال والابتكار، ويحصل المتدربون على شهادات احترافية فى نهاية البرنامج.

تُنفَذ المبادرة بالتعاون مع عدد من كبرى الجامعات الدولية من خلال منصة تعلم الكترونى وشركات محلية وعالمية عاملة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو تنمية المهارات القيادية أو اللغوية، حيث تقوم الشركات بالعديد من الأنشطة، منها عقد ورش عمل تطبيقية فى المجالات التكنولوجية المختلفة والمساهمة فى إثراء العملية التعليمية وتوفير دورات تدريبية لتطوير مهارات الطلاب ومنحهم شهادات علمية معتمدة بعد استيفائهم متطلبات التدريب.