بري يستعرض مع وزير الدفاع الوضع الميداني على الحدود الجنوبية اللبنانية

استعرض رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، مع وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم، الأوضاع العامة في البلاد وآخر المستجدات السياسية والميدانية في ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمناطق الحدودية اللبنانية، جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بمقر رئاسة مجلس النواب اللبناني بالعاصمة بيروت.

كما استقبل بري اليوم محافظ الجنوب أنور ضو، الذي أطلع رئيس مجلس النواب على الأوضاع في الجنوب ومدى الجاهزية لمواكبة التداعيات الناجمة عن تصاعد الإعتداءات الاسرائيلية التي تستهدف القرى والبلدات الحدودية.

وفي سياق متصل قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إن بلاده تدعو كل الضمائر الحية والإرادات الصادقة النزيهة إلى ردع الجريمة الكاملة الأركان ضد الإنسانية التي يقترفها الاحتلال ضد الفلسطينيين على مرأى من العالم.

جاء ذلك خلال رسالته؛ بمناسبة إحياء الذكرى الـ 69 لاندلاع الثورة التحريرية الجزائرية ضد المستعمر الفرنسي، والموافق الأول من نوفمبر من كل عام.

وأوضح تبون، أن مناسبة هذه الذكرى تأتي متزامنة مع التداعيات الخطيرة لتمادي الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه السافر على الشعب الفلسطيني واستمراره في اقتراف جرائم الإبادة المتكررة في قطاع غزة.

وأضاف أن الجزائر - التي كانت دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني قولًا وفعلًا - وفي الوقتِ الذي تجدد فيه دعوتها لكل الأطراف الإقليمية والدولية من أجل السعي إلى إحداث استفاقة عاجلة لضمير المجتمع الدولي ووقف العدوان على الأطفال والنساء والشيوخ، تؤكد ثبات موقفها في نصرة الحق والتمسك بدعم الشعب الفلسطيني وقضيتِه العادلة، والتضامن اللامحدود واللامشروط معه في هذه الظروف الخاصة.

و طلب وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب، من بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة، تقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي؛ لإدانة استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض في اعتداءاتها المتكررة ضد لبنان وقيامها عمدا بحرق المزارع والغابات اللبنانية بالجنوب اللبناني.

وكان بوحبيب قد طلب - في الرابع عشر من الشهر الجاري - من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في (نيويورك) تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، حول قتل إسرائيل المتعمد للصحفي اللبناني عصام عبدالله وإصابة صحفيين آخرين بجروح.

كما تضمنت الشكوى شرحا للاستفزازات والاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة على لبنان وما سببته من إصابات في الأرواح والممتلكات، فضلا عن الاختراق المستمر لسيادة لبنان ولقرار مجلس الأمن الدولي 1701.

طلب وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب، من بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة، تقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي؛ لإدانة استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض في اعتداءاتها المتكررة ضد لبنان وقيامها عمدا بحرق المزارع والغابات اللبنانية بالجنوب اللبناني.

وكان بوحبيب قد طلب - في الرابع عشر من الشهر الجاري - من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في (نيويورك) تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، حول قتل إسرائيل المتعمد للصحفي اللبناني عصام عبدالله وإصابة صحفيين آخرين بجروح.

كما تضمنت الشكوى شرحا للاستفزازات والاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة على لبنان وما سببته من إصابات في الأرواح والممتلكات، فضلا عن الاختراق المستمر لسيادة لبنان ولقرار مجلس الأمن الدولي 1701.