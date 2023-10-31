4 صفقات تصنع منافسة جديدة بين الأهلي والزمالك

دخل فريقي الأهلي والزمالك في منافسة قوية على عدد من الصفقات مبكرًا قبل بداية الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك من أجل دعم صفوفهم في ما تبقى من منافسات الموسم الحالي 2023 – 2024.

4 صفقات على طاولة الأهلي والزمالك:

ووفقًا لاحتياجات النادي الأهلي وما يحتاجه نادي الزمالك أيضًا فقد اتفقت رغبة الفريقين على 4 أسماء لدعم مراكز الجناح ومركز الدفاع ومركز الهجوم بالإضافة إلى وسط الميدان.

ويعتبر عمر كمال عبدالواحد نجم نادي فيوتشر من أبرز الصفقات التي يسعى لها قطبي الكرة المصرية في الميركاتو الشتوي المقبل، خاصة وأن اللاعب ينتهي تعاقده مع فريقه بنهاية الموسم الجاري، ويحق له الانتقال لأى نادٍ مجانًا.

في حين دخل اللاعب أحمد كالوشا دائرة المنافسة بين الأهلي والزمالك في الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل دعم الجانب الدفاعي، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على أسامة جلال، مدافع بيراميدز.

وذلك بسبب المستوى والإصابات المتكررة للثنائي محمود متولي ورامي ربيعة في الأهلي والثلاثي محمود الونش ومصطفى الزناري وحسام عبدالمجيد.

كما بدأ النادي الأهلي مفاوضاته مع إنبي للحصول على خدمات اللاعب أحمد أمين أوفا لدعم مركز الهجوم لتعويض الثنائي الفرنسي أنتوني موديست وصلاح محسن.