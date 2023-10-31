وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفي حميات ورمد قليوب

أجري الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة اليوم زيارة لمستشفي رمد قليوب ومستشفي حميات قليوب ، وكان برفقة سيادته المهندس علي عودة وكيل وزارة الإسكان ، والمهندس حسام علي وكيل مديرية الاسكان والمرافق..

حيث تم تفقد جميع أجزاء مستشفي رمد قليوب ومستشفي حميات قليوب والوقوف علي أهم النقاط ذات الأولولية في رفع الكفاءة والصيانة.

جاء ذلك ضمن أعمال لجنة التطوير وصيانة المباني المشكلة بواسطة الدكتور حموده الجزار بهدف وضع خطة تطوير وصيانة المباني بالمستشفيات المذكورة ، ومحاولة الاستفادة القصوي بالموارد المتاحة للوصول لأفضل النتائج والتي سيكون لها مردود علي مستوي الخدمة وعلي مؤشرات الأداء داخل المستشفيات..