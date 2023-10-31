حملة 100 يوم صحة بالقليوبية تستمر في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين



شهدت مدن وقرى مراكز محافظة القليوبية، استمرار حملة 100 يوم صحة لمائة يوم أخري، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتعليمات ا.د الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، ومتابعة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف ا.د حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة..

حيث صرح محافظ القليوبية، إن مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك منذ انطلاقها يوم الأحد 25 يونيه، حتى اليوم للمواطنين ، حيث انتهت المائة يوم الأولي ، وتقرر استمرار تقديم خدمات المبادرة لمائة يوم أخري منذ الخامس من اكتوبر الجاري

وقد تصدرت القليوبية بين المحافظات بحصولها علي أعلي مؤشرات للأداء بالمبادرة لمدة ٢٥ يوم علي التوالي بالمرحلة الأولي بالمبادرة ، وحافظت علي الصدارة منذ بداية المرحلة الثانية وحتي اليوم ..

وقد تنوعت الخدمات المقدمة بالمبادرة بين مبادرات رئاسية وقوافل طبية وتنظيم أسرة ونفقة دولة وغير قادرين وعيادات خارجية وطوارئ مستشفيات ووحدات طب أسرة ومراكز طبية

وأوضح الدكتور حموده الجزار أنه تم فحص عدد ٦٢٥٨٤٣ سيدة بمبادرة صحة المرأة ، وفحص عدد ١٤٧٦٨٨ مواطن بمبادرة الاعتلال الكلوي والأمراض المزمنة، كما تم فحص عدد ٦٥٦٩٥٨ مواطن بمبادرة الكشف المبكر عن الأورام.

وتم أيضاً فحص عدد ٢١٩٩٥ بمبادرة الأم والجنين ، وكذلك فحص ٤٨٣١٩ بمبادرة المقبلين علي الزواج.

وتم فحص السمع لعدد ٣٣٥٩٨ طفل من حديثي الولادة.

و ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية تم المرور علي عدد ٦٧٢٩٠٣ منزل ، ومناظرة ١٠٣٥٩٥٢ طفل للتأكد من نسبة التغطية للطعوم الروتينية..

بالاضافة إلى تقديم الخدمات الاخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي وذلك ضمن فعاليات المبادرة.

وأضاف الجزار أن عيادات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية الثابتة والمتنقلة قدمت الخدمة لعدد ٨٣٩٨١٣ للمنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الاسرة، وتم صرف٥٤٩٦٤٥ وسيلة تنظيم الاسرة، وعمل ٥١٦١٤٠ زيارة عن طريق الرائدات الريفيات.

كما تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وصرف العلاج لعدد ٨٢٤٦٨ متردد ضمن العيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، وتحويل حالات للمستشفيات لإستكمال العلاج

بالإضافة إلي حملات تفتيشية لفرق مراقبة الأغذية والمرور علي على ٧٢٩٦ منشأة غذائية، وأخذ ٢٩٩١ عينة من المواد الغذائية، وتحرير ٥١٢٨ محضر للمنشآت المخالفة، بالإضافة إلى إعدام ٢٥٧٥٨٦ كيلو جرام من الأغذية المختلفه، و٨٢٤ لتر سوائل، وتم المرور على١٠٦٦ محطة لمياه الشرب، و١٠٣ محطة لمعالجة مياه الصرف، وبلغ عدد عينات شبكات مياه الشرب ١١٠٩٧ عينة من أجل فحصها والتأكد من سلامتها..

يأتي هذا كله في إطار حرص الدولة علي الاهتمام بصحة المواطن المصري والارتقاء بمستوي الصحة العامة ..