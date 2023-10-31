الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رحيل سارة حسن بالسرطان.. موعد ومكان صلاة الجنازة

سارة حسن
سارة حسن

تصدرت الإعلامية سارة حسن مواقع التواصل الاجتماعي وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، بعد رحيلها ومعاناتها بسبب مرض السرطان.

وأعلنت أسرة  الإعلامية سارة حسن، أن صلاة الجنازة ستقام عقب صلاة العصر بمسجد السلام بمدينة نصر، والعزاء غدا بمسجد المشير قاعة الصفا.

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تشييع جثمان الإعلامية سارة حسن والعزاء بمسجد المشير قاعة الصفا.. غداً

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رحلت بمرض السرطان.. من هي الإعلامية الشابة "سارة حسن"؟؟

تاريخ الاعلامية سارة حسن

 

سارة حسن، هي إعلامية شهيرة، عانت من مرض السرطان منذ 2021، حيث خضعت لعملية استئصال لورم خبيث، لكن هذه العملية لم تكن نهاية هذا المرض معها، بعد أن عانت لاحقا.

وكان آخر ظهور لسارة حسن كان في 2022 عبر قناة المحور، حيث تحدثت عن عودة المرض لها مرة أخرى وبداية تلقيها جرعات الكيماوي من جديد، بشكل مكثف، وبعد ذلك كتبت عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: "تعبت يا الله راضية والله والله والله راضية والحمد لله، رجعت للكيماوي بجرعات مكثفة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث".

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