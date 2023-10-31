رحيل سارة حسن بالسرطان.. موعد ومكان صلاة الجنازة

تصدرت الإعلامية سارة حسن مواقع التواصل الاجتماعي وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، بعد رحيلها ومعاناتها بسبب مرض السرطان.

وأعلنت أسرة الإعلامية سارة حسن، أن صلاة الجنازة ستقام عقب صلاة العصر بمسجد السلام بمدينة نصر، والعزاء غدا بمسجد المشير قاعة الصفا.

تاريخ الاعلامية سارة حسن

سارة حسن، هي إعلامية شهيرة، عانت من مرض السرطان منذ 2021، حيث خضعت لعملية استئصال لورم خبيث، لكن هذه العملية لم تكن نهاية هذا المرض معها، بعد أن عانت لاحقا.

وكان آخر ظهور لسارة حسن كان في 2022 عبر قناة المحور، حيث تحدثت عن عودة المرض لها مرة أخرى وبداية تلقيها جرعات الكيماوي من جديد، بشكل مكثف، وبعد ذلك كتبت عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: "تعبت يا الله راضية والله والله والله راضية والحمد لله، رجعت للكيماوي بجرعات مكثفة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث".