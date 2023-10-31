خبير الشؤون الإسرائيلية: تجميل الصورة القبيحة يتم على دماء المدنيين في غزة

أكد أحمد فؤاد أنور، خبير الشؤون الإسرائيلية، هناك حالة من الارتباك والتردد في صفوف قوات الاحتلال ويعود السبب لعدم جهوزية جيش الاحتلال الإسرائيلي لمثل هذه العملية العسكرية وحرب المدينة، مشددًا على أنه كان هناك عدم قدرة على تنفيذ المهام وعدم القدرة على توجيه الضربات من المسافة صفر، إلا أن جيش الاحتلال يحاول في صناعة الإنجازات الصغير من خلال القصف العشوائي على المدنيين.

خبير الشؤون الإسرائيلية: الهجوم الهمجي على قطاع غزة به جزء شخصي

وأوضح "أنور"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن الجبهات الأخرى قد تنفجر مما يحدث الآن من العدوان الإسرائيلي والقصف المستمر على عدد من المناطق في قطاع غزة، مشددًا على أن الجبهات تعني فلسطين الداخل ولبنان.

وشدد على أن الهجوم الهمجي على قطاع غزة به جزء شخصي لدى المسئولين في تل أبيب، وذلك بسبب أن هناك اتجاه إلى محاكمات ستطول وتلاحق كل من قصر ولم يستعد أو أدت سياستها إلى يوم 7 أكتوبر، مشددًا على أن هناك محاولة لتجميل الصورة القبيحة ويتم على دماء المدنيين الفلسطينين.

وأضاف أن عائلات الأسرى والمحتجزين في الشارع الإسرائيلي بدا صوتها في الوصول ويعلوا أكثر وأكثر، وذلك بعد أن كان من يرفع صوته يتهم بالخيانة، مؤكدًا أن الصوت الآن أكثر حده.