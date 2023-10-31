الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ثلاثي الأهلي يقترب من الرحيل بقرار من كولر

مارسيل كولر
مارسيل كولر

 يقترب المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الموافقة على رحيل عدد من لاعبي الفريق خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد الهزيمة من صن داونز الجنوب أفريقي.

 ثلاثي الأهلي يقترب من الرحيل بقرار من كولر:

 خسر الأهلي بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي، ووفقًا لما قالة الإعلامي محمد شبانة فإن كولر يهدد ثلاثي الفريق الأول محمد هاني وأليو ديانج وصلاح محسن بالبقاء على مقاعد البدلاء في الفترة المقبلة.

 مؤكدًا أن الثلاثي إذا استمر في المستوى الضعيف ستكون نهايتهم بالرحيل عن القلعة الحمراء، حيث أعرب كولر عن غضبه من أداء الثلاثي في المباراة.

 وفي سياق متصل، عقد مارسيل كولر ومحمد الشناوي جلسات مع اللاعبين لكسر الحاجز النفسي أمام صن داونز.

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