رئيس جامعة الأزهر يستقبل سفير ماليزيا بالقاهرة لبحث آفاق التعاون التعليمي

استقبل الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الازهر، السفير الماليزي بالقاهرة زماني إسماعيل في مكتبه بإدارة الجامعة بمدينة نصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، والأستاذ حامد سيد إسماعيل، أمين عام جامعة الأزهر المساعد لشئون التعليم والطلاب.

عمق الروابط والعلاقات بين جامعة الأزهر وماليزيا

وخلال اللقاء أعلن الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، ترحيبه بالتعاون مع جميع السفراء المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، مؤكدًا على عمق الروابط والعلاقات بين جامعة الأزهر وماليزيا، ومشيرًا إلى أن طلاب ماليزيا يتميزون بحسن الخلق وإقبالهم على العلم مما جعلهم في طليعة سفراء الأزهر الشريف لنشر الوسطية والاعتدال في بلادهم.

من جانبه أكد سفير ماليزيا حرص بلاده على تعليم أبنائهم في جامعة الأزهر مهد الوسطية والاعتدال في العالم، لافتا إلى أن جميع خربجي جامعة الأزهر من أبناء ماليزيا قد أسهموا بشكل كبير في نهضة وتطور المجتمع الماليزي.