عاجل
وثيقة مسربة تكشف مخططات إسرائيل لتهجير أهالي غزة.. خطة شيطانية عاجل.. فتح معبر رفح غدًا لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين (فيديو)
الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

رئيس جامعة الأزهر يستقبل سفير ماليزيا بالقاهرة لبحث آفاق التعاون التعليمي

الدكتور سلامة داود
الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الازهر

استقبل الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الازهر، السفير الماليزي بالقاهرة زماني إسماعيل في مكتبه بإدارة الجامعة بمدينة نصر.

 

txt

رئيس جامعة الأزهر يشارك في تخريج الوافدين (دفعة شهداء غزة)

txt

اليوم.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح مؤتمر التكامل المعرفي بدراسات سوهاج

 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، والأستاذ حامد سيد إسماعيل، أمين عام جامعة الأزهر المساعد لشئون التعليم والطلاب.

عمق الروابط والعلاقات بين جامعة الأزهر وماليزيا

 

 

وخلال اللقاء أعلن الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، ترحيبه بالتعاون مع جميع السفراء المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، مؤكدًا على عمق الروابط والعلاقات بين جامعة الأزهر وماليزيا، ومشيرًا إلى أن طلاب ماليزيا يتميزون بحسن الخلق وإقبالهم على العلم مما جعلهم في طليعة سفراء الأزهر الشريف لنشر الوسطية والاعتدال في بلادهم.

من جانبه أكد سفير ماليزيا حرص بلاده على تعليم أبنائهم في جامعة الأزهر مهد الوسطية والاعتدال في العالم، لافتا إلى أن جميع خربجي جامعة الأزهر من أبناء ماليزيا قد أسهموا بشكل كبير في نهضة وتطور المجتمع الماليزي.

الجريدة الورقية