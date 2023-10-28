اليوم.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح مؤتمر التكامل المعرفي بدراسات سوهاج

يفتتح اليوم السبت الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر المؤتمر العلمي الدولي الثاني الذي تنظمه كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج بعنوان : (التكامل المعرفي بين العلوم وأثره في التوازن الفكري والواقع المجتمعي) وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي وعدد من السادة العمداء وأعضاء هيئة التدريس



صرح الدكتور علي عبد الموجود نور الدين، عميد الكلية، ورئيس المؤتمر، بأن المؤتمر يُعقد تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي.

وأوضح نور الدين أن المؤتمر يقام يومي: السبت والأحد، مشيرًا إلى ان المؤتمر يهدف إلى الربط بين العلوم المختلفة من خلال فهم طبيعة العلاقة بين العلوم الشرعية واللسانية والإنسانية والتجريبية والكونية، وإحياء الترابط والتكامل بين العلوم بقواعد منضبطة وأسس ثابتة مستمدة من أصولنا الشرعية وقواعدنا الحضارية، والذي من شأنه أن يحقق التوازن الفكري للأمة، الذي يقودها نحو الريادة.

وأضاف نور الدين أن محاور المؤتمر الرئيسة تتمثل في:

المحور الأول: التكامل المعرفي بين العلوم.

المحور الثاني: أعلام الفكر ودورهم في بناء النموذج المعرفي المتكامل.

المحور الثالث: التكامل المعرفي ودوره في خدمة قضايا المجتمع.

وينعقد المؤتمر بمقر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج برئاسة الدكتور علي عبد الموجود نور الدين، عميد الكلية رئيس المؤتمر، والدكتورة فاطمة المهدي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مقرر المؤتمر.

نائب محافظ البحر الأحمر: جهود جامعة الأزهر العلمية تسهم في التنمية الشاملة

أشاد الأستاذ كمال سليمان، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، بجهود جامعة الأزهر العلمية التي تسهم بشكل كبير في منظومة التنمية الشاملة في جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع لقسم جراحة العظام بكلية طب البنين جامعة الأزهر بأسيوط نائبًا عن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الذي يقام في مدينة الغردقة.

ورحب سليمان بالحضور جميعًا من داخل جمهورية مصر العربية ومن خارجها ناقلا تحيات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لهم جميعا وآمانيه للمؤتمر بالنجاح والتوفيق.

وأشار سليمان أن المؤتمرات العلمية المتنوعة التي تنظمها كليات جامعة الأزهر ويشارك فيها عديد من العلماء في جميع المجالات من شأنها أن تسهم في تقدم الوطن والنهوض به.

وفي ختام المؤتمر تم تكريم القامات العلمية الكبيرة من داخل مصر وخارجها.