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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مشوار ناشئي الأهلي بدوري الجمهورية قبل ملاقاة المحلة بالجولة التاسعة

أهلي 2005
أهلي 2005

يخوض فريق الناشئين بالأهلي مواليد 2005 مباراة غزل المحلة بدوري الجمهورية ممتلكًا ١٧ نقطة في رصيده، عقب الفوز في ٥ مباريات، والتعادل في مباراة وحيدة والفوز خلالها بركلات الترجيح، والخسارة في مواجهتين .

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ويواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد 2005 اليوم نظيره غزل المحلة، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الجمهورية.

وتمكن فريق الأهلي 2005  من الفوز على بلدية المحلة ٨ - صفر، وخسر أمام القناة صفر - ١، وفاز على سموحة ٤ - صفر، وعلى حرس الحدود ٣ - صفر، وخسر أمام زد ٢ - ٣، وفاز على أسيوط ٣ - ١، وعلى دجلة ٢ - ١، وتعادل مع فاركو ١ - ١، وفاز عليه ٥ - ٣ بركلات الترجيح، مسجلًا ٢٣ هدفًا مقابل ٧ أهداف في مرماه.

تشكيل الجهاز الفني لناشئي الأهلي ..

ويتكون الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 بالأهلي كلا من حسن محمد مديرًا فنيًا، ومحمد صلاح مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعمار فتحي الإداري، ومحمد فودة طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وعبد الله إمام إخصائي التدليك.

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